Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_13_at_10_29_12_PM_1_6450277b63
Nacional

La Corte abre diálogo con comunidades indígenas

El evento marcó un paso en la nueva etapa del máximo tribunal, que busca acercar la justicia institucional a los sistemas normativos indígenas

  • 13
  • Octubre
    2025

En un hecho sin precedentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llevó a cabo el primer “Diálogo entre Justicias”, un encuentro que reunió a más de 100 autoridades de comunidades zapotecas y chinantecas de la sierra norte de Oaxaca con juezas, jueces y magistrados del Poder Judicial Federal y del estado.

El evento, celebrado en el Parque Ecoturístico de San Pablo Macuiltianguis, marcó un paso decisivo en la nueva etapa del máximo tribunal, que busca acercar la justicia institucional a los sistemas normativos indígenas.

Funcionarios de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la SCJN, en coordinación con la Unión Liberal de Ayuntamientos del Distrito de Ixtlán (ULADI), encabezaron el diálogo con el objetivo de conocer de primera mano cómo operan las estructuras comunitarias, cómo resuelven conflictos y qué elementos pueden fortalecer la justicia ordinaria.

WhatsApp Image 2025-10-13 at 10.29.12 PM.jpeg

Por primera vez, personal de la Corte salió al territorio para escuchar directamente a las comunidades, comprender sus instituciones y sus prácticas de impartición de justicia, basadas en el consenso y la reparación del daño más que en el castigo.

Durante la jornada se instalaron cuatro mesas de trabajo en las que participaron autoridades indígenas, juezas, jueces, magistradas, magistrados y defensores públicos federales. El propósito fue construir mecanismos de coordinación entre las justicias indígenas y afromexicanas con la justicia ordinaria, y actualizar el Protocolo para juzgar con perspectiva intercultural.

El encuentro también busca generar instrumentos institucionales —como guías y protocolos— que consoliden una visión de pluralismo jurídico en la Nueva Suprema Corte.

La Corte anunció que este tipo de diálogos continuarán realizándose en otras regiones indígenas del país. El siguiente está programado en el estado de Nayarit, como parte de una estrategia nacional para fortalecer el vínculo entre la justicia federal y las formas tradicionales de resolución de conflictos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_47_c536bb17eb
SCJN atrae caso de Cabeza de Vaca por posible corrupción y amparo
nacional_scjn_528474ee5b
Concubinas de militares podrán acceder a pensión y servicios
Gzz7m_La_Wk_A_Ap_DGU_8955e8ce1a
Entre ceremonias y protestas, inicia nueva era del Poder Judicial
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_37304879ff
Localizan restos óseos durante jornada de búsqueda en Reynosa
EH_UNA_FOTO_516d1294ff
Oficinas de Reynosa operan con normalidad tras paro en el SAT
EH_UNA_FOTO_2_d191f19e68
Reynosa se solidariza con damnificados en Veracruz
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_11_at_10_17_32_PM_1_77dc21ab48
'Siete Siglos de Grandeza de Tenochtitlán' llega a Monterrey
EH_DOS_FOTOS_2025_10_12_T095101_137_a9bb2b3b76
Tiroteo en bar deja cuatro muertos y 20 heridos en Estados Unidos
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T135233_194_f4ee0f47d9
Lanza Mijes llamado para apoyar a familias afectadas en Veracruz
publicidad
×