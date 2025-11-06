Cerrar X
nacional_scjn_1292efbabd
Nacional

La Corte cierra la primera puerta a reabrir casos ya juzgados

La Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró el primer camino para reabrir asuntos que ya habían sido considerados cosa juzgada

  • 06
  • Noviembre
    2025

La Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró el primer camino para reabrir asuntos que ya habían sido considerados cosa juzgada.

Los ministros decidieron declarar improcedente el recurso de reclamación promovido por la Presidencia de la República contra el voto de calidad que resolvió el caso de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

La resolución significa, en palabras simples, que no se puede volver a tocar un caso ya concluido, aunque existan dudas sobre cómo se tomó la decisión original.

El reclamo del gobierno federal surgió después de que, al discutir un amparo sobre la LIE, el entonces presidente de la Segunda Sala, Alberto Pérez Dayán, usó su voto de calidad para romper un empate entre dos ministros a favor y dos en contra. Ese voto fue decisivo, pues con él se mantuvo la invalidez de varios artículos de la ley eléctrica impulsada por el Ejecutivo.

La Presidencia argumentó que ese voto fue indebido, porque se aplicó antes de tiempo. Según su reclamo, la ley establecía que debía esperarse a una tercera sesión y llamar a un ministro de otra sala antes de ejercer ese poder.

Por eso presentó el recurso de reclamación 56/2024, buscando que la Corte corrigiera la actuación del entonces presidente de sala.

El proyecto: error reconocido, pero sin efecto

El ministro Hugo Aguilar Ortiz, ponente del caso, coincidió en que el voto de calidad se había usado de forma incorrecta.

Sin embargo, en su proyecto explicó que ya no había nada que corregir, pues el fallo donde se usó ese voto ya estaba cumplido y archivado, las Salas de la Corte desaparecieron en la nueva integración y, además, la Ley de la Industria Eléctrica fue derogada.

Por eso propuso declarar el reclamo “infundado” y reconocer el error, pero dejar las cosas como estaban, ya que revocar el voto no tendría ningún efecto práctico.

El debate: “Ya no hay materia” y opera la cosa juzgada

El ministro presidente explicó que la decisión de emitir un voto de calidad debía considerarse un acto revisable, para evitar que se convirtiera en una facultad sin control.

“Decidir, emitir el voto de calidad es una decisión aparte… si no se puede revisar, hay un reducto del sistema que no puede ser objeto de control”, advirtió.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf frenó esa posibilidad con un argumento, advirtiendo que el caso ya estaba cerrado. Dijo que la resolución donde se usó el voto “adquirió firmeza, por lo que operó la autoridad de la cosa juzgada, y cualquier pronunciamiento carecería de fuerza para modificar la situación jurídica existente”.

Pidió que el recurso se declarara sin materia, porque “cualquier incidencia procesal en el juicio de amparo se debe entender consumada”.

En esencia, la Corte dejó sentado que el recurso de reclamación solo sirve para impugnar pasos intermedios que toma el presidente de la Corte o de una Sala durante un proceso y no para volver a revisar una sentencia ya resuelta. En este caso, el voto de calidad no entra en esa categoría, porque fue parte de una decisión final, no de un trámite.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25308165530357_064d41b211
Perú consultará a OEA antes de decidir salvoconducto para Chávez
EH_UNA_FOTO_2025_11_07_T155743_829_d8684e3889
Trump exige a mantener la sesión hasta abrir el Gobierno de EUA
EH_UNA_FOTO_2025_11_07_T154311_282_74bef29db1
Israel agradece a México que frustrara un intento de asesinato
publicidad

Últimas Noticias

E_R_Ck_SUVQAA_Ib_NP_feea0f796c
Vesia no jugó la Serie Mundial con Dodgers por muerte de su hija
INFO_7_UNA_FOTO_22_d5d635ec66
Anuncian carrera atlética de 5K ‘Coahuila Seguro’
INFO_7_UNA_FOTO_21_a5ef600cc6
Ciudadanos respaldan registro de deudores alimentarios
publicidad

Más Vistas

nl_aeropuerto_mty_muladar_d34a1e031b
Exigen invertir en el Aeropuerto de Monterrey
Whats_App_Image_2025_11_07_at_1_20_00_AM_2a8a9a76fd
Pasajeros del Aeropuerto Monterrey sufren un viacrucis para salir
avance_metro_octubre1_7ed2e77871
Comparten avances sobre construcción de línea 4 y 6 del Metro
publicidad
×