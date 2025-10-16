Cerrar X
Lanza EUA alerta en Tijuana tras ataque con explosivos a la FGE

El Consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos luego del ataque con explosivos lanzados desde drones

  • 16
  • Octubre
    2025

El Consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió la noche del miércoles 15 de octubre una alerta de seguridad dirigida a sus ciudadanos luego del ataque con explosivos perpetrado contra las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) en Playas de Tijuana.

El aviso se lanzó tras confirmarse que drones presuntamente lanzaron artefactos explosivos sobre el edificio de la unidad antisecuestros, alrededor de las 19:00 horas, generando múltiples detonaciones y daños materiales.

En respuesta, la FGE activó protocolos de emergencia y desplegó personal de seguridad en coordinación con autoridades municipales y estatales para ubicar a los responsables.

A través de un comunicado, la institución estatal informó que durante la inspección de la zona se localizaron vestigios de artefactos explosivos caseros, los cuales provocaron daños en cuatro vehículos particulares y dos oficiales, así como afectaciones menores en las instalaciones.

La Fiscalía General del Estado confirmó que no hubo personas lesionadas y reiteró su compromiso de mantener las investigaciones de alto impacto.

“Esta institución va con todo, caiga quien caiga”, señaló la dependencia, al destacar que no cederá ante las agresiones y continuará presentando ante la justicia a los responsables de los crímenes.

Horas después del ataque, el Consulado estadounidense confirmó los hechos e instó a sus ciudadanos a evitar el área cercana a Playas de Tijuana, monitorear los medios locales y mantener comunicación con familiares y amigos para informar su ubicación y estado.

El comunicado del consulado señaló que los reportes iniciales indican “múltiples explosiones” en las oficinas de la Procuraduría del Estado y exhortó a actuar con precaución.

Asimismo, ofreció canales de contacto para asistencia de emergencia, incluyendo los números (55) 5080 2000 en México y 011 52 55 5080 2000 desde Estados Unidos.

También recordó a los ciudadanos estadounidenses que pueden registrarse en el Smart Traveler Enrollment Program (STEP) y consultar información oficial a través de sus canales en Facebook, X y WhatsApp.


