Lanza México Semana de Salud con meta de 20 millones de personas

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Ramiro López Elizalde, anunció que del 6 al 13 de septiembre se celebrará en todo el país la Semana Nacional de Salud Pública 2025, con el objetivo de promover la prevención y atención temprana de enfermedades.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario detalló que este año la meta es alcanzar a 20 millones de personas mediante más de 30 mil acciones de salud pública en escuelas, centros de trabajo y espacios comunitarios.

De acuerdo con López Elizalde, las acciones incluyen ferias de salud, talleres educativos, detecciones oportunas y actividades escolares, todas con un enfoque de equidad para priorizar a comunidades indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes y niñas y niños de zonas rurales.

“Los objetivos son promover hábitos y entornos saludables en todas las edades, prevenir enfermedades, impulsar la participación comunitaria, y coordinar instituciones más allá del sector salud”, afirmó el subsecretario.

Enfermedades a prevenir y ejes de acción

La jornada se centrará en la prevención de diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedad renal, además de fortalecer la vacunación y la salud materno-infantil.

Entre los temas clave destacan:

Alimentación saludable y reducción del consumo de refrescos y comida chatarra

Promoción de la actividad física

Atención a la salud sexual y mental

Prevención de la violencia

Acciones ambientales como reforestación y saneamiento básico

Por otra parte, el subsecretario también anunció que la Lotería Nacional se sumará a la campaña con la emisión de un billete conmemorativo que busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la salud pública.

“Este año buscamos un alcance de 20 millones de personas con más de 30 mil acciones de salud pública en todo el país”, reiteró López Elizalde.

