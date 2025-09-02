Cerrar X
semana_salud_3a6eddf396
Nacional

Lanza México Semana de Salud con meta de 20 millones de personas

Del 6 al 13 de septiembre se llevará a cabo la Semana Nacional de Salud Pública 2025, que busca llegar a 20 millones de personas con más de 30 mil actividades

  • 02
  • Septiembre
    2025

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Ramiro López Elizalde, anunció que del 6 al 13 de septiembre se celebrará en todo el país la Semana Nacional de Salud Pública 2025, con el objetivo de promover la prevención y atención temprana de enfermedades.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario detalló que este año la meta es alcanzar a 20 millones de personas mediante más de 30 mil acciones de salud pública en escuelas, centros de trabajo y espacios comunitarios.

De acuerdo con López Elizalde, las acciones incluyen ferias de salud, talleres educativos, detecciones oportunas y actividades escolares, todas con un enfoque de equidad para priorizar a comunidades indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes y niñas y niños de zonas rurales.

“Los objetivos son promover hábitos y entornos saludables en todas las edades, prevenir enfermedades, impulsar la participación comunitaria, y coordinar instituciones más allá del sector salud”, afirmó el subsecretario.

Enfermedades a prevenir y ejes de acción

La jornada se centrará en la prevención de diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedad renal, además de fortalecer la vacunación y la salud materno-infantil.

Entre los temas clave destacan:

  • Alimentación saludable y reducción del consumo de refrescos y comida chatarra
  • Promoción de la actividad física
  • Atención a la salud sexual y mental
  • Prevención de la violencia
  • Acciones ambientales como reforestación y saneamiento básico

Por otra parte, el subsecretario también anunció que la Lotería Nacional se sumará a la campaña con la emisión de un billete conmemorativo que busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la salud pública.

“Este año buscamos un alcance de 20 millones de personas con más de 30 mil acciones de salud pública en todo el país”, reiteró López Elizalde.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_6c353cdb80
Ofrecen recompensa por crimen ambiental en Cañada Ancha
nl_ternium_efb3c96f66
Ternium con polvos a cielo abierto, pero asegura ‘no contaminar’
EH_UNA_FOTO_2025_08_28_T175342_025_d6d6ee90ba
Harán barrido casa por casa para vacunar contra sarampión
publicidad

Últimas Noticias

AP_25246126959775_c75ac1a218
Trump no puede usar Ley de Enemigos Extranjeros, dice corte
0c90d377_9768_43b5_9c9a_7de8e705a4ac_e1d8f2ce4f
Ayudan mujeres policías de Escobedo a parto en casa
AP_25246527549276_9dbab93207
Neves usará el dorsal 21 de Jota con Portugal en honor al jugador
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×