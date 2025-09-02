Lanza México Semana de Salud con meta de 20 millones de personas
Del 6 al 13 de septiembre se llevará a cabo la Semana Nacional de Salud Pública 2025, que busca llegar a 20 millones de personas con más de 30 mil actividades
- 02
-
Septiembre
2025
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Ramiro López Elizalde, anunció que del 6 al 13 de septiembre se celebrará en todo el país la Semana Nacional de Salud Pública 2025, con el objetivo de promover la prevención y atención temprana de enfermedades.
En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario detalló que este año la meta es alcanzar a 20 millones de personas mediante más de 30 mil acciones de salud pública en escuelas, centros de trabajo y espacios comunitarios.
El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde presentó la Semana Nacional de Salud Pública 2025 (SNSP), durante la conferencia matutina, un esfuerzo conjunto para mejorar la salud de todos en México. ¡Del 6 al 13 de septiembre! pic.twitter.com/edREADMAim— SALUD México (@SSalud_mx) September 2, 2025
De acuerdo con López Elizalde, las acciones incluyen ferias de salud, talleres educativos, detecciones oportunas y actividades escolares, todas con un enfoque de equidad para priorizar a comunidades indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes y niñas y niños de zonas rurales.
“Los objetivos son promover hábitos y entornos saludables en todas las edades, prevenir enfermedades, impulsar la participación comunitaria, y coordinar instituciones más allá del sector salud”, afirmó el subsecretario.
Enfermedades a prevenir y ejes de acción
La jornada se centrará en la prevención de diabetes, hipertensión, obesidad y enfermedad renal, además de fortalecer la vacunación y la salud materno-infantil.
Entre los temas clave destacan:
- Alimentación saludable y reducción del consumo de refrescos y comida chatarra
- Promoción de la actividad física
- Atención a la salud sexual y mental
- Prevención de la violencia
- Acciones ambientales como reforestación y saneamiento básico
Por otra parte, el subsecretario también anunció que la Lotería Nacional se sumará a la campaña con la emisión de un billete conmemorativo que busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la salud pública.
“Este año buscamos un alcance de 20 millones de personas con más de 30 mil acciones de salud pública en todo el país”, reiteró López Elizalde.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas