Cerrar X
maiz_raiz_sheinbaum_1fedd8339b
Nacional

Lanzan 'El maíz es la raíz' para 1.5 millones de campesinos

Claudia Sheinbaum presentó el programa 'El maíz es la raíz', una estrategia nacional para conservar y fortalecer la producción del maíz nativo

  • 13
  • Noviembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este jueves el programa “El maíz es la raíz”, una política nacional enfocada en conservar, producir, transformar y comercializar maíz nativo, dirigida a 1.5 millones de campesinas y campesinos que siembran pequeñas parcelas de milpa para autoconsumo.

“El maíz nativo es la raíz de México. Queremos que las familias sigan sembrándolo, que se alimenten de su milpa y que el excedente tenga valor agregado”, declaró Sheinbaum.

Cuatro ejes para fortalecer la producción campesina

1. Acompañamiento técnico comunitario
Cada 100 productores conformarán una “comunidad milpera”, acompañada por jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el objetivo de promover el relevo generacional y la transferencia de conocimientos tradicionales.

2. Maquinaria ligera colectiva
El plan incluye la adquisición de equipos agrícolas adecuados a cada región, como desmalezadoras, sembradoras y herramientas, que serán prestadas a productores durante los ciclos de siembra y cosecha.

3. Conservación del maíz nativo
El gobierno busca que los campesinos continúen almacenando y sembrando su propia semilla, evitando la pérdida de variedades ancestrales que forman parte de la herencia biocultural del país.

4. Comercialización con valor agregado
Para reducir la dependencia de intermediarios, se impulsará la creación de tortillerías, tostaderías y cooperativas de mujeres, con el fin de vender productos derivados del maíz nativo a precios justos y con sello distintivo.

Cobertura y metas del programa

Durante su fase inicial en 2026, el programa atenderá a 677,005 productores en siete estados del sureste, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco, abarcando 437 municipios.

Captura de pantalla 2025-11-13 083319.jpg

Se estima un incremento del 20% en el rendimiento por hectárea, además de garantizar el autoconsumo y un ingreso adicional para las familias rurales.

Captura de pantalla 2025-11-13 083916.jpg

La meta al 2030 es alcanzar a 1,446,000 productores en 872 municipios y 29 estados, con un aumento del 50% en la productividad nacional y la consolidación de mercados locales para el maíz nativo.

Captura de pantalla 2025-11-13 083856.jpg

Durante la presentación, la directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, subrayó la importancia de la asistencia técnica en la productividad campesina:

“El maíz nativo nunca tuvo un problema genético; el problema siempre fue agronómico, y con acompañamiento técnico puede triplicarse la producción”, señaló.

Dicha estrategia, coincidieron las autoridades, busca preservar el patrimonio agrícola y cultural de México, reconociendo al maíz no solo como alimento, sino como símbolo de identidad y soberanía.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

2c0f87e7_9b02_44da_bd15_34552483a19b_a109425171
Coahuila alista programa nacional de apoyo a ganaderos
b6ccaa40_a2cd_4d2d_8bff_c34962e0e567_profile_banner_480_872e7775ea
Profeco actúa contra Sony ante denuncias sobre la PlayStation
EH_UNA_FOTO_8f817f5d0d
Crece 21.6% planta productiva y empleo 18.2% en Coahuila: Inegi
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T142753_632_2024ed8322
Denuncian posible negligencia en muerte de Blanca Martínez
EH_UNA_FOTO_2025_11_14_T140812_229_b74fbed664
Urgen reglas claras para destrabar inversiones: Andrés Mijes
muere_director_dragon_ball_one_piece_1a6b63dd60
Muere Tatsuya Nagamine, director de 'One Piece' y 'Dragon Ball'
publicidad

Más Vistas

nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nl_aeropuerto_mty_muladar_cbd4509cc0
OMA culpa a aerolíneas por no usar pasillos telescópicos
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
publicidad
×