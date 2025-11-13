Lanzan 'El maíz es la raíz' para 1.5 millones de campesinos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este jueves el programa “El maíz es la raíz”, una política nacional enfocada en conservar, producir, transformar y comercializar maíz nativo, dirigida a 1.5 millones de campesinas y campesinos que siembran pequeñas parcelas de milpa para autoconsumo.

“El maíz nativo es la raíz de México. Queremos que las familias sigan sembrándolo, que se alimenten de su milpa y que el excedente tenga valor agregado”, declaró Sheinbaum.

Cuatro ejes para fortalecer la producción campesina

1. Acompañamiento técnico comunitario

Cada 100 productores conformarán una “comunidad milpera”, acompañada por jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el objetivo de promover el relevo generacional y la transferencia de conocimientos tradicionales.

2. Maquinaria ligera colectiva

El plan incluye la adquisición de equipos agrícolas adecuados a cada región, como desmalezadoras, sembradoras y herramientas, que serán prestadas a productores durante los ciclos de siembra y cosecha.

3. Conservación del maíz nativo

El gobierno busca que los campesinos continúen almacenando y sembrando su propia semilla, evitando la pérdida de variedades ancestrales que forman parte de la herencia biocultural del país.

4. Comercialización con valor agregado

Para reducir la dependencia de intermediarios, se impulsará la creación de tortillerías, tostaderías y cooperativas de mujeres, con el fin de vender productos derivados del maíz nativo a precios justos y con sello distintivo.

Cobertura y metas del programa

Durante su fase inicial en 2026, el programa atenderá a 677,005 productores en siete estados del sureste, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco, abarcando 437 municipios.

Se estima un incremento del 20% en el rendimiento por hectárea, además de garantizar el autoconsumo y un ingreso adicional para las familias rurales.

La meta al 2030 es alcanzar a 1,446,000 productores en 872 municipios y 29 estados, con un aumento del 50% en la productividad nacional y la consolidación de mercados locales para el maíz nativo.

Durante la presentación, la directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores, subrayó la importancia de la asistencia técnica en la productividad campesina:

“El maíz nativo nunca tuvo un problema genético; el problema siempre fue agronómico, y con acompañamiento técnico puede triplicarse la producción”, señaló.

Dicha estrategia, coincidieron las autoridades, busca preservar el patrimonio agrícola y cultural de México, reconociendo al maíz no solo como alimento, sino como símbolo de identidad y soberanía.

