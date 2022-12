Lanzan orden de aprehensión contra diputado por corrupción

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informó que se lanzó una orden de aprehensión contra el ex delegado de Benito Juárez y diputado local, Christian Von Roehrich, por el delito de corrupción inmobiliaria y uso ilegal de atribuciones y facultades.

Respecto a esto, el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, notificó que la orden de arresto contra el funcionario fue dada para el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial, además, dijo que otros tres ex funcionarios están involucrados en el caso.

'Los tres ex funcionarios desempeñaron cargos públicos en esta demarcación durante la administración que encabezó Christian N, actual diputado local y exalcalde en Benito Juárez', declaró.

Del mismo modo, el vocero de la FGJ comentó que en caso de localizar y arrestar a Von Roehrich, no se tendrá que realizar un juicio de procedencia debido a que no cuenta con un fuero constitucional.

'En la Ciudad de México no es necesario llevar a cabo un juicio de procedencia, ya que las y los legisladores locales no cuenta con fuero constitucional, por lo tanto Christian 'N' no cuenta con inmunidad procesal', añadió.