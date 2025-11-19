Cerrar X
'Le ha ido muy bien a México con el alza al salario': Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó un nuevo aumento al salario mínimo y afirmó que será el mayor posible sin afectar la economía

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este miércoles la política de aumentos al salario mínimo y aseguró que dichos ajustes han beneficiado tanto a los trabajadores como a la economía nacional.

Aunque evitó revelar una cifra, especialistas estiman que el incremento para 2026 podría ubicarse entre 11% y 12%.

“Buscamos siempre el mayor aumento posible”

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum destacó que los incrementos aplicados en los últimos años han demostrado efectos positivos en productividad y bienestar.

“Le ha ido muy bien a México con el aumento al salario mínimo. Nosotros siempre buscamos que sea el mayor aumento posible”, afirmó la mandataria.

Además, subrayó que actualmente se llevan a cabo mesas de trabajo entre el gobierno federal, el sector empresarial y representantes laborales para definir el porcentaje final del ajuste.

Aumento sin afectar la estabilidad económica

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal señaló que el objetivo es alcanzar un acuerdo que permita mejorar la calidad de vida de los trabajadores sin generar presiones inflacionarias.

“Se ha demostrado que si aumenta el salario aumenta la productividad. Ya no está a discusión que el aumento al salario sea menor que la inflación”, añadió.


