Le 'rompen' camioneta a Noroña en estacionamiento

A través de las redes sociales, el político Fernández Noroña, dio a conocer que un estacionamiento su auto tipo camioneta fue dañado.

Según el político dicha camioneta es la versión "más elegante", y tuvo un costo de 1.5 millones de pesos.

Cabe señalar que un usuario aclaró que tiene un precio relativamente mayor.

"Mire usted, pues no. Es la versión más elegante, es 2021 y me costó 1.5 millones. No tengo porque informarlo por esta vía, pero la estoy pagando con un crédito de HSBC", respondió Noroña a dicho usuario.