Lezama destaca avances sociales y financieros

La gobernadora Mara Lezama aseguró que 177 mil personas salieron de la pobreza y destacó inversiones, empleo e infraestructura durante la visita de Sheinbaum

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, dio la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Tulum, donde presentó un balance de los principales avances sociales, económicos y de infraestructura alcanzados en la entidad.

La mandataria estatal afirmó que entre 2022 y 2024 un total de 177 mil quintanarroenses salieron de la pobreza, lo que representa una reducción de 9.3% en ese periodo.

Señaló que estos resultados reflejan la estrategia de prosperidad compartida impulsada en coordinación con el Gobierno de México.

Lezama aseguró que desde el inicio de su administración no se ha contratado nueva deuda pública y que, por el contrario, se ha reducido gracias a una política de disciplina financiera, combate a la corrupción y manejo responsable de los recursos públicos.

Indicó que Quintana Roo pasó de una calificación financiera BBB- a AA otorgada por Standard & Poor's, lo que, dijo, fortalece la confianza de los inversionistas y permite incrementar la inversión en obra pública.

Además, señaló que la inversión pública prevista para 2026 será superior a la realizada durante todo el sexenio anterior, permitiendo ejecutar proyectos de infraestructura carretera, plantas de tratamiento, drenaje, recuperación de espacios públicos, instalaciones deportivas y acciones en materia de seguridad.

Empleo e inversión en crecimiento

La gobernadora informó que Quintana Roo mantiene una tasa de desempleo de 2.6 por ciento y suma más de 527 mil empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Asimismo, destacó que el estado ha captado más de mil 100 millones de dólares en inversión extranjera y continúa impulsando proyectos estratégicos como el Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún y el sistema de transporte público MOVI, además de la incorporación de los primeros autobuses eléctricos TARO en Chetumal.

Impulso a la infraestructura y la salud

Durante su mensaje, Mara Lezama destacó las obras que se desarrollan con el respaldo del Gobierno federal, entre ellas el Puente Vehicular Nichupté, la modernización del bulevar Luis Donaldo Colosio, la avenida Chac Mool, el distribuidor vial del aeropuerto, la carretera Cancún-Isla Blanca, el Tren Maya, el Tren de Carga, el Aeropuerto Internacional de Tulum y la rehabilitación del ramal ferroviario hacia Javier Rojo Gómez.

En materia de salud, informó que mediante el IMSS-Bienestar se construyen nuevos hospitales en Chetumal, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, además de un hospital materno infantil y una torre de especialidades en Cancún.

Agregó que también avanzan proyectos del IMSS e ISSSTE para ampliar la infraestructura hospitalaria en la entidad.

La mandataria resaltó el avance del Programa de Vivienda para el Bienestar, mediante el cual ya se construyen más de 53 mil viviendas en Quintana Roo y se encuentran en análisis otras 40 mil, con el objetivo de ampliar el acceso al patrimonio para miles de familias.

Finalmente, reiteró que su administración mantiene un enfoque humanista con atención prioritaria a las mujeres mediante programas de apoyo económico, capacitación para el empleo y herramientas para el emprendimiento, al tiempo que agradeció el respaldo del Gobierno de México para el desarrollo de la entidad.