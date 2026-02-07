Podcast
Liberan a empresario Gerardo Arredondo, secuestrado en Salamanca

El empresario Gerardo Arredondo fue rescatado en Juventino Rosas; hay detenidos y un presunto criminal abatido, informó la Fiscalía

  • 07
  • Febrero
    2026

La Fiscalía General del Estado confirmó este viernes la liberación del empresario Gerardo Arredondo Hernández, excandidato a la Presidencia Municipal de Salamanca, Guanajuato, quien había sido secuestrado.

De acuerdo con un comunicado oficial, Arredondo Hernández fue rescatado en el municipio de Juventino Rosas, como resultado de un operativo en el que participaron corporaciones de seguridad.

Las autoridades informaron que varias personas presuntamente relacionadas con el secuestro fueron detenidas. Además, un presunto criminal fue abatido durante la intervención.

“La víctima se encuentra a salvo y bajo resguardo de personal especializado de esta Fiscalía, que le brinda atención y acompañamiento integral. En tanto, continúan los actos de investigación para el esclarecimiento total de los hechos”, detalló la dependencia.

La privación ilegal de la libertad se registró la mañana del 6 de febrero al sur del municipio de Salamanca, según confirmó la Dirección de Seguridad Pública local.

Gerardo Arredondo Hernández es arquitecto y representante de la Asociación de Empresarios de Salamanca. En 2024 contendió como candidato del PAN a la alcaldía del municipio.

Tras el proceso electoral, se dedicó al sector de la construcción y lanzó el podcast “Gerardo Te Escucha”, donde entrevista a integrantes de la comunidad salmantina, entre ellos jóvenes y trabajadores del transporte público.


Comentarios

