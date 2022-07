Líder del CJNG pide respetar a los sacerdotes de México

Durante estas últimas horas se ha viralizado un video en el que supuestamente el líder del Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', pide a otras organizaciones delictivas a respetar a los sacerdotes del país.

En el video se puede apreciar como el líder criminal se encuentra rodeado de otros hombres armados mientras este pide a otros cárteles limitar su guerra entre ellos y 'no meterse' con gente inocente.

"Por este medio me comunico con todos los cárteles para invitarlos a que la guerra sea entre nosotros y no meternos con quien no nos debemos de meter. No meternos con ninguna religión, ni sus pastores o seguidores, especialmente con los católicos", mencionó.