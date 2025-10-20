Líder limonero de Apatzingán es hallado asesinado

Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue encontrado sin vida esta mañana en Apatzingán, Michoacán.

Su cuerpo presentaba visibles huellas de violencia y fue hallado dentro de una camioneta sobre la carretera Apatzingán–Presa del Rosario, en la localidad de La Tinaja.

Pobladores que pasaban por la zona alertaron a las autoridades, quienes se trasladaron de inmediato al lugar.

Bravo había denunciado en varias ocasiones la extorsión que grupos delictivos ejercían sobre la industria citrícola, motivo por el cual recibió amenazas y contaba con seguridad, incluyendo una camioneta blindada. Incluso residió temporalmente en Morelia por precaución.

En semanas recientes, participó en movilizaciones de productores para exigir mejores precios y regularización en los días de corte del limón, con el fin de evitar la sobreproducción. En el ámbito personal, estaba casado con Amelí Gissel Navarro Lepe, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán.

