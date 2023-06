Lilly Téllez no participará en la contienda presidencial 2024

A través de su cuenta de Twitter, Lilly Téllez anunció que no participará en la contienda interna para escoger a su candidato presidencial para el 2024 de 'Va por México'.

En el video publicado, la senadora indicó que el método de elección que harán no garantiza condiciones de equidad entre los aspirantes y que sólo les han dado una semana para preparar una elección nacional, lo cual calificó como imposible porque no tiene partido.

Téllez agregó que no genera certidumbre sobre la autenticidad del padrón electoral interno y la manera de recibir y contar los votos. Tampoco hay reglas claras sobre el origen y destino del dinero, por lo que no se puede saber los intereses que hay detrás de cada aspirante.

De esta manera, la senadora mencionó que los resultados no van a depender del voto de la ciudadanía.

'El resultado no dependerá de tu voto, sino de factores de decisión que hoy, a una semana del inicio del proceso, todavía se desconocen. A dos meses de definir al ganador no hay árbitro, lineamientos técnicos, ni procedimientos delimitados. Ante estas circunstancias, ya he decidido que no participaré en ese proceso', señaló.