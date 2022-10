Llama AMLO a FGR para informar sobre denuncias de 'Pegasus'

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que presente un informe sobre las denuncias de espionaje hechas periodistas, así como defensores de derechos humanos y 'opositores' con el software 'Pegasus' durante anteriores administraciones y la actual.

El mandatario federal aseguró que en sexenios había funcionarios públicos que se dedicaban al espionaje y vendían equipos al gobierno federal, ya que esto era un 'negocio jugoso' y 'muy lucrativo'.

'No tengo mucha información, solo que existen estas denuncias en la Fiscalía y para no especular, lo mejor sería pedir a la FGR de manera respetuosa que nos informe sobre estas investigaciones, todo lo relacionado con la adquisición de equipos de espionaje y su uso, incluidas las denuncias recientes, porque también se afirmó de que nosotros espiábamos a opositores, a dos periodistas, pues que todo se investigue y se aclare', comentó López Obrador.

'Era un negocio muy lucrativo, entonces por eso sí convendría que se supiera todo, pensando siempre en la no repetición, en que estas cosas vergonzosas no vuelvan a suceder en nuestro país, que no se va como una asunto normal', finalizó.