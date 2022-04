Llama INE a votar en revocación de mandato

Consejero Ciro Murayama insta a ciudadanos a ignorar "guerra sucia" contra INE y ejercicio revocatorio

El consejero Ciro Murayama llamó este sábado a la ciudadanía a votar este domingo en la revocación de mandato y no hacer caso a la "guerra sucia" que se montó para debilitar a la autoridad electoral.

El consejero Ciro Murayama y directores de área pidieron a la ciudadanía, a nombre del Instituto Nacional Electoral (INE), ejercer su derecho a decidir si se revoca o no el mandato al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Alguien falsificó boletas y subió un video para tratar de desacreditar al INE. Son muy burdos, usan otra letra, no hay estado, ni distrito, etc., pero mal intencionados. Los falsificadores, los acarreadores, no pueden manipular a una ciudadanía informada", escribió Murayama en redes sociales.

Funcionarios del INE destacaron que evidencias y denuncias de lo que calificaron de una "guerra sucia" para tratar de desprestigiar este ejercicio ciudadano.

"Ya empezaron los tramposos con la guerra sucia, ya empezaron a difundir noticias falsas por lo que fue necesario que el mismo día de ayer combatiéramos de una manera muy decida, mostrando evidencia de esta falsedad", expuso el director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, Roberto Heycher.

Detalló que se detectó un video donde se asegura que a los presidentes de casillas "se les están entregando boletas marcadas con la opción de que no continue en su cargo el presidente, lo cual es totalmente falso" por lo que pidió a los ciudadanos que no se dejen sorprender y que participen libremente y sin coacción.

En su cuenta de Twitter, el INE llamó a la ciudadanía que detecte cualquier irregularidad durante la jornada de votación de este domingo a que denuncie a través de la línea telefónica 8008337233 de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales