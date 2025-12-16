Llama Salud a vacunarse por enfermedades de temporada

La Secretaría de Salud llamó a la población a reforzar la vacunación contra enfermedades de temporada, en especial la influenza, ante la detección internacional de la variante H3N2 subclado K, conocida como “supergripa”, la cual, aclaró, no representa un riesgo inmediato para México.

El secretario de Salud, David Kershenobich, aseguró que el país cuenta con vacunas suficientes y con el abasto necesario de medicamentos para el tratamiento oportuno de la influenza, por lo que descartó una situación de alarma sanitaria.

Variante bajo vigilancia, sin riesgo inmediato

Durante su mensaje, el funcionario explicó que la variante H3N2 subclado K ha sido detectada principalmente en Europa y Estados Unidos, mientras que en México solo se ha registrado un caso confirmado hasta el momento.

Subrayó que esta variante está contemplada dentro de la vacuna contra la influenza que se aplica actualmente en el país, por lo que las personas vacunadas cuentan con protección.

"Como digo, se le ha denominado supergripe y está circulando en Europa y en Estados Unidos, pero el punto muy importante que queremos dejar señalado el día de hoy es que es una variante que se previene con la vacuna contra influenza que tenemos disponible en México. No es una variante especial, sino que es dentro de nuestra vacuna, queda protegido", explicó Kershenobich.

Vacuna y tratamiento disponibles en todo el país

Kershenobich indicó que la vacunación es la principal herramienta para prevenir casos graves y hospitalizaciones.

Además, recordó que el sistema de salud dispone de tratamientos antivirales, como el oseltamivir, que son efectivos para atender la enfermedad cuando así lo indique el personal médico.

"La vacuna que tenemos en México, la vacuna Mexinbac, que se aplica desde el año pasado 2024 y 2025, es completamente producida en México y disponemos la cantidad suficiente para cubrir a la población en riesgo", detalló.

Llamado a grupos prioritarios

La Secretaría de Salud exhortó a vacunarse a niñas y niños de seis meses a cinco años, personas adultas mayores de 60 años y a quienes padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad, asma o algún padecimiento que debilite el sistema inmunológico.

Actualmente, la cobertura de vacunación ronda el 50 por ciento de la población objetivo, por lo que las autoridades insistieron en acudir a los centros de salud para completar el esquema.

"Al momento estamos en aproximadamente el 50 por ciento de la vacunación de la población y les exhortamos a que todos acudan a los centros de vacunación a aplicarse la vacuna", comentó.

Por otra parte, el secretario enfatizó que la vigilancia epidemiológica se mantiene activa y que la estrategia del sector salud está enfocada en la prevención, no solo en el tratamiento.

“La mejor respuesta ante las enfermedades de temporada es la vacunación oportuna. Tenemos las herramientas necesarias para evitar complicaciones”, concluyó.

Comentarios