Cerrar X
nacional_viuda_uruapan_31e19b3006
Nacional

Llama viuda de Manzo a manifestaciones pacíficas

Grecia Quiroz compartió un video para pedir a los habitantes que no caigan en el vandalismo para protestar por el crimen del alcalde de Uruapan

  • 03
  • Noviembre
    2025

Utilizando la plataforma X, Grecia Quiroz hizo un llamado a los habitantes de Uruapan a no caer en el vandalismo para exigir justicia por el crimen de Carlos Manzo.

"Les pido de todo corazón hacerlo de manera civilizada", dijo Grecia a los seguidores de su esposa.

Señaló que van a exigir justicia para su esposo, pero de una manera pacífica.

"Ustedes saben que su lucha fue de manera pacífica, estaba en contra de la violencia", dijo Quiroz.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

carlos_manzo_sheinbaum_2a67565e31
Agresor de alcalde de Uruapan sigue sin identificar: Gobierno
Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_25_37_AM_d94cb799e0
Se cansan de aseguradoras y bloquean Constitución
Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_30_11_PM_22ad6cc62d
Michoacán, atrapado por el crimen organizado
publicidad

Últimas Noticias

policia_rescata_bebe_8d2e6c95c1
Reconocen a policía en San Pedro por rescatar a bebé de incendio
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
EH_UNA_FOTO_65965e466e
Anuncian Festival del Tamal y Atole Norteño 2025 en Saltillo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
publicidad
×