Llama viuda de Manzo a manifestaciones pacíficas
Grecia Quiroz compartió un video para pedir a los habitantes que no caigan en el vandalismo para protestar por el crimen del alcalde de Uruapan
Noviembre
2025
Utilizando la plataforma X, Grecia Quiroz hizo un llamado a los habitantes de Uruapan a no caer en el vandalismo para exigir justicia por el crimen de Carlos Manzo.
"Les pido de todo corazón hacerlo de manera civilizada", dijo Grecia a los seguidores de su esposa.
Señaló que van a exigir justicia para su esposo, pero de una manera pacífica.
"Ustedes saben que su lucha fue de manera pacífica, estaba en contra de la violencia", dijo Quiroz.
#México | Esta noche, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, hizo un llamado a la sociedad a manifestarse de manera pacífica ante los hechos de violencia que han sacudido a #Michoacán pic.twitter.com/zWN244noTz— Gildo Garza (@GildoGarzaMx) November 4, 2025
