Cerrar X
buque_cuahtemoc_cozumel_3a2d6b3765
Nacional

Llega Buque Escuela Cuauhtémoc a Quintana Roo

El Buque Escuela Cuauhtémoc arribó a Cozumel como parte de su recorrido de instrucción. La embarcación de la Semar reafirma su papel como símbolo de disciplina

  • 04
  • Noviembre
    2025

El Buque Escuela Cuauhtémoc, conocido mundialmente como “El Caballero de los Mares”, arribó el lunes al muelle Punta Langosta, en Cozumel, Quintana Roo, como parte de su travesía de adiestramiento para los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar.

Durante la ceremonia de bienvenida, autoridades locales y representantes de la Secretaría de Marina (Semar) destacaron la importancia del navío como un emblema de disciplina, honor y diplomacia mexicana.

“Este buque es un embajador de México en los mares del mundo”, señalaron los mandos navales durante el evento.

La embarcación, construida en 1982 en los astilleros de Bilbao, España, ha recorrido más de 60 países en sus más de cuatro décadas de servicio.

Por otra parte, cabe señalar que el Cuauhtémoc no solo cumple funciones de instrucción, sino que también participa en eventos internacionales y misiones diplomáticas, representando los valores de la Armada de México en puertos de todo el mundo.

Actividades abiertas al público en Cozumel

Durante su estancia en la isla, el Cuauhtémoc abrirá sus puertas para que habitantes y turistas puedan conocer su estructura, historia y el trabajo diario de la tripulación.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, se han programado diversas actividades:

  • Visitas guiadas para conocer las áreas de mando, camarotes y la cubierta principal
  • Charlas informativas sobre la vida a bordo, los valores navales y la formación de los cadetes
  • Exposición fotográfica y documental sobre las travesías internacionales del buque
  • Presentaciones culturales y musicales a cargo de la banda de la Armada de México
  • Intercambios educativos con estudiantes locales, donde los cadetes compartirán sus experiencias de formación

Estas actividades buscan acercar a la población civil a la vida marítima y fomentar el respeto por las tradiciones navales mexicanas, fortaleciendo el vínculo entre la Armada de México y la comunidad costera.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nacional_grecia_quiroz_37c7886645
Grecia Quiroz llega a Uruapan con fuerte seguridad
AP_25309546870310_ad0982b8a6
Bolivia anula condena a expresidenta Áñez y dispone su liberación
AP_25309346970616_286c8996ec
Sube a 114 y 127 desaparecidos por el paso de tifón en Filipinas
publicidad

Últimas Noticias

escena_anahi_5675863dc5
Anahí se adelanta a la Navidad y pone su pino
nacional_grecia_quiroz_37c7886645
Grecia Quiroz llega a Uruapan con fuerte seguridad
Whats_App_Image_2025_11_05_at_4_08_36_PM_2c864b81d8
Alumno entra armado a secundaria y amenaza a maestra y compañeras
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_25_37_AM_d94cb799e0
Se cansan de aseguradoras y bloquean Constitución
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×