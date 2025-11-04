Llega Buque Escuela Cuauhtémoc a Quintana Roo

El Buque Escuela Cuauhtémoc, conocido mundialmente como “El Caballero de los Mares”, arribó el lunes al muelle Punta Langosta, en Cozumel, Quintana Roo, como parte de su travesía de adiestramiento para los cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar.

Durante la ceremonia de bienvenida, autoridades locales y representantes de la Secretaría de Marina (Semar) destacaron la importancia del navío como un emblema de disciplina, honor y diplomacia mexicana.

“Este buque es un embajador de México en los mares del mundo”, señalaron los mandos navales durante el evento.

La embarcación, construida en 1982 en los astilleros de Bilbao, España, ha recorrido más de 60 países en sus más de cuatro décadas de servicio.

Por otra parte, cabe señalar que el Cuauhtémoc no solo cumple funciones de instrucción, sino que también participa en eventos internacionales y misiones diplomáticas, representando los valores de la Armada de México en puertos de todo el mundo.

Actividades abiertas al público en Cozumel

Durante su estancia en la isla, el Cuauhtémoc abrirá sus puertas para que habitantes y turistas puedan conocer su estructura, historia y el trabajo diario de la tripulación.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, se han programado diversas actividades:

Visitas guiadas para conocer las áreas de mando, camarotes y la cubierta principal

Charlas informativas sobre la vida a bordo, los valores navales y la formación de los cadetes

Exposición fotográfica y documental sobre las travesías internacionales del buque

Presentaciones culturales y musicales a cargo de la banda de la Armada de México

Intercambios educativos con estudiantes locales, donde los cadetes compartirán sus experiencias de formación

Estas actividades buscan acercar a la población civil a la vida marítima y fomentar el respeto por las tradiciones navales mexicanas, fortaleciendo el vínculo entre la Armada de México y la comunidad costera.

