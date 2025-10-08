Cerrar X
seis_mexicanos_cdmx_2757f6036c
Nacional

Llegan a CDMX seis connacionales detenidos en flotilla a Gaza

Los seis mexicanos que participaron en la Global Sumud Flotilla, detenidos por Israel tras intentar llevar ayuda humanitaria a Gaza, arribaron a la CDMX

  • 08
  • Octubre
    2025

Los seis mexicanos detenidos por Israel durante la misión humanitaria Global Sumud Flotilla regresaron este miércoles 8 de octubre a México.

Los activistas llegaron al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México en un vuelo procedente de Estambul, acompañados por Mauricio Escanero, embajador de México en Israel.

Hasta las 7:20 horas, familiares y compañeros de la flotilla esperaban su llegada en una sala del aeropuerto, donde se vivieron momentos de alivio y emoción, se prevé que los activistas sostengan una reunión con el canciller Juan Ramón de la Fuente más tarde este miércoles.

¿Quiénes son los activistas mexicanos?

Los seis integrantes mexicanos de la flotilla son:

  • Sol González Eguía
  • Ernesto Ledesma Arronte
  • Arlín Medrano Guzmán
  • Carlos Pérez Osorio
  • Diego Vázquez Galindo
  • Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán

Todos formaron parte de la Global Sumud Flotilla, una iniciativa internacional que zarpó desde puertos de España, Italia y Turquía con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde la ONU declaró hambruna en medio del conflicto que estalló tras los ataques de Hamás en octubre de 2023.

Cabe recordar que el pasado 1 de octubre, la flotilla fue interceptada por fuerzas israelíes en aguas internacionales, un hecho que el gobierno de Israel calificó como “una provocación”.

En total, 171 activistas fueron detenidos y trasladados a una prisión en el sur de Israel.

Posteriormente, los mexicanos fueron liberados y llevados a Jordania, donde fueron recibidos por personal diplomático mexicano, desde ahí viajaron a Estambul y luego tomaron un vuelo rumbo a México.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T073857_126_eee90e067f
Alto al fuego entrará en vigor luego de que Israel firme acuerdo
putin_azerbaiyan_1bdac250a8
Rusia admite haber derribado avión azerbaiyano en 2024
AP_25280773054895_c011cbdd1d
Priscilla pierde fuerza mientras avanza a Baja California Sur
publicidad

Últimas Noticias

la_samaria_c03497fe57
Estrenan Bomba Estéreo y Carlos Vives 'La Samaria'
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T080929_337_b6b8b5334b
NL es primer lugar en educación a nivel nacional:Paura García
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T075654_150_57be2db02c
Afirma gobernador estar en 'tiempo y forma' con movilidad de NL
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
nl_catujanes_fad9eb3156
Vecinos acusan que Catujanes bloqueó una cañada natural
publicidad
×