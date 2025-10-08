Llegan a CDMX seis connacionales detenidos en flotilla a Gaza

Los seis mexicanos detenidos por Israel durante la misión humanitaria Global Sumud Flotilla regresaron este miércoles 8 de octubre a México.

Los activistas llegaron al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México en un vuelo procedente de Estambul, acompañados por Mauricio Escanero, embajador de México en Israel.

Hasta las 7:20 horas, familiares y compañeros de la flotilla esperaban su llegada en una sala del aeropuerto, donde se vivieron momentos de alivio y emoción, se prevé que los activistas sostengan una reunión con el canciller Juan Ramón de la Fuente más tarde este miércoles.

El día de hoy llegaron a nuestro país Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, en compañía del embajador de México en Israel, Mauricio Escanero.



Las personas mexicanas… pic.twitter.com/tO6BgRFxiP — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 8, 2025

¿Quiénes son los activistas mexicanos?

Los seis integrantes mexicanos de la flotilla son:

Sol González Eguía

Ernesto Ledesma Arronte

Arlín Medrano Guzmán

Carlos Pérez Osorio

Diego Vázquez Galindo

Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán

Todos formaron parte de la Global Sumud Flotilla, una iniciativa internacional que zarpó desde puertos de España, Italia y Turquía con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde la ONU declaró hambruna en medio del conflicto que estalló tras los ataques de Hamás en octubre de 2023.

Cabe recordar que el pasado 1 de octubre, la flotilla fue interceptada por fuerzas israelíes en aguas internacionales, un hecho que el gobierno de Israel calificó como “una provocación”.

En total, 171 activistas fueron detenidos y trasladados a una prisión en el sur de Israel.

Posteriormente, los mexicanos fueron liberados y llevados a Jordania, donde fueron recibidos por personal diplomático mexicano, desde ahí viajaron a Estambul y luego tomaron un vuelo rumbo a México.

