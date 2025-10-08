Llegan a CDMX seis connacionales detenidos en flotilla a Gaza
Los seis mexicanos que participaron en la Global Sumud Flotilla, detenidos por Israel tras intentar llevar ayuda humanitaria a Gaza, arribaron a la CDMX
Los seis mexicanos detenidos por Israel durante la misión humanitaria Global Sumud Flotilla regresaron este miércoles 8 de octubre a México.
Los activistas llegaron al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México en un vuelo procedente de Estambul, acompañados por Mauricio Escanero, embajador de México en Israel.
Hasta las 7:20 horas, familiares y compañeros de la flotilla esperaban su llegada en una sala del aeropuerto, donde se vivieron momentos de alivio y emoción, se prevé que los activistas sostengan una reunión con el canciller Juan Ramón de la Fuente más tarde este miércoles.
El día de hoy llegaron a nuestro país Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo, y Laura Alejandra Veléz Ruiz Gaitán, en compañía del embajador de México en Israel, Mauricio Escanero.— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 8, 2025
¿Quiénes son los activistas mexicanos?
Los seis integrantes mexicanos de la flotilla son:
- Sol González Eguía
- Ernesto Ledesma Arronte
- Arlín Medrano Guzmán
- Carlos Pérez Osorio
- Diego Vázquez Galindo
- Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán
Todos formaron parte de la Global Sumud Flotilla, una iniciativa internacional que zarpó desde puertos de España, Italia y Turquía con el objetivo de llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde la ONU declaró hambruna en medio del conflicto que estalló tras los ataques de Hamás en octubre de 2023.
Cabe recordar que el pasado 1 de octubre, la flotilla fue interceptada por fuerzas israelíes en aguas internacionales, un hecho que el gobierno de Israel calificó como “una provocación”.
En total, 171 activistas fueron detenidos y trasladados a una prisión en el sur de Israel.
Posteriormente, los mexicanos fueron liberados y llevados a Jordania, donde fueron recibidos por personal diplomático mexicano, desde ahí viajaron a Estambul y luego tomaron un vuelo rumbo a México.
