Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_10_T092042_642_f34238622b
Nacional

Lluvias en Chiapas provocan la muerte de niña de 9 años

Una niña de 9 años, identificada como Juana, falleció en La Concordia, Chiapas, este martes 9 de septiembre, debido a un deslizamiento provocado por lluvias

  • 10
  • Septiembre
    2025

Una niña de 9 años, identificada como Juana, falleció en La Concordia, Chiapas, este martes 9 de septiembre, debido a un deslizamiento de una ladera en la comunidad de Nuevo Tenejapa, provocado por las intensas lluvias que han azotado el estado. 

El deslave sepultó la vivienda de la menor, cuyo cuerpo fue trasladado a la colonia Nuevo Paraíso para los servicios funerarios, conforme a los usos y costumbres de su comunidad.

La Secretaría de Protección Civil reportó múltiples afectaciones en diversos municipios.

En Tapachula se registraron encharcamientos en siete puntos y una inundación en la colonia Barrio Nuevo, además del desbordamiento del río Texcuyuapan.

En Suchiate, cuatro colonias sufrieron inundaciones de hasta 1.30 metros, con 50 casas afectadas por encharcamientos y una casa de madera severamente dañada.

El gobernador Eduardo Ramírez también informó sobre el desbordamiento de un río en la zona.

En La Concordia, además de la tragedia de Juana, se rescataron cinco personas afectadas por el deslizamiento.

Fueron trasladadas vía aérea a hospitales en Villaflores y Tuxtla Gutiérrez: un adolescente de 13 años con traumatismo craneoencefálico, una niña de 7 años con contusión ocular y traumatismo craneoencefálico, una mujer con 8 meses de embarazo, un menor de 11 años con contusión en la región temporomandibular izquierda y una niña de 3 años con contusión en la región parietal izquierda.

Las autoridades continúan atendiendo las emergencias derivadas de las lluvias en el estado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_11_at_12_07_45_AM_b40876ef7f
Muere al intentar rescatar a mujer arrastrada por corriente
AP_25253479055965_1761bb645c
Inundaciones en Indonesia dejan al menos 15 muertos
jalisco_lluvias_plan_9fade607a6
Activa Jalisco Fondo de Desastres tras lluvias e inundaciones
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_charlie_kirk_919318d5d3
Condena México asesinato del activista Charlie Kirk en EUA
EH_UNA_FOTO_57_efa494f02e
Capturan ex ministro de Defensa por corrupción en Georgia
sheinbaum_pipa_gas_9cd225da69
Sheinbaum ofrece apoyo a familias tras explosión de pipa en CDMX
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
EH_UNA_FOTO_33_7edd5d2ffa
Despiden a Valverde de Rayadas tras 'Clásico Regio'
publicidad
×