Lluvias en Chiapas provocan la muerte de niña de 9 años

Una niña de 9 años, identificada como Juana, falleció en La Concordia, Chiapas, este martes 9 de septiembre, debido a un deslizamiento de una ladera en la comunidad de Nuevo Tenejapa, provocado por las intensas lluvias que han azotado el estado.

El deslave sepultó la vivienda de la menor, cuyo cuerpo fue trasladado a la colonia Nuevo Paraíso para los servicios funerarios, conforme a los usos y costumbres de su comunidad.

La Secretaría de Protección Civil reportó múltiples afectaciones en diversos municipios.

En Tapachula se registraron encharcamientos en siete puntos y una inundación en la colonia Barrio Nuevo, además del desbordamiento del río Texcuyuapan.

En Suchiate, cuatro colonias sufrieron inundaciones de hasta 1.30 metros, con 50 casas afectadas por encharcamientos y una casa de madera severamente dañada.

El gobernador Eduardo Ramírez también informó sobre el desbordamiento de un río en la zona.

En La Concordia, además de la tragedia de Juana, se rescataron cinco personas afectadas por el deslizamiento.

Fueron trasladadas vía aérea a hospitales en Villaflores y Tuxtla Gutiérrez: un adolescente de 13 años con traumatismo craneoencefálico, una niña de 7 años con contusión ocular y traumatismo craneoencefálico, una mujer con 8 meses de embarazo, un menor de 11 años con contusión en la región temporomandibular izquierda y una niña de 3 años con contusión en la región parietal izquierda.

Las autoridades continúan atendiendo las emergencias derivadas de las lluvias en el estado.

