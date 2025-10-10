Lluvias en México dejan 23 muertes y ocho desaparecidos

Al menos 23 personas fallecieron y ocho están desaparecidas tras las fuertes lluvias que azotaron México y provocaron numerosas inundaciones, con afectaciones en 31 de los 32 estados del país, según informaron las autoridades este viernes.

Las víctimas mortales se han reportado en los estados de Veracruz (este), Querétaro (centro), Hidalgo (centro) y Puebla (centro).

En Hidalgo, las autoridades han contabilizado 16 personas fallecidas en derrumbes en los municipios de Tenango y Zacualtipán, según informó en una conferencia de prensa el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna.

En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta reportó un saldo de al menos cinco personas fallecidas y ocho desaparecidos por deslaves, así como afectaciones en 25 municipios.

A estos 21 fallecimientos se suman a otros dos reportados esta mañana por la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, durante la conferencia diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Velázquez indicó que un menor perdió la vida por el deslizamiento de una ladera en Pinal de Amoles, en Querétaro, y un policía murió mientras realizaba operaciones de rescate en las inundaciones en Veracruz.

