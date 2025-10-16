Localizan 126 bolsas con restos en distintos puntos de Jalisco

Autoridades sumaron 126 bolsas con restos humanos localizadas en varias fosas clandestinas en dos puntos distintos de Jalisco.

El primer hallazgo ocurrió cuando agentes de la Fiscalía del Estado, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses e integrantes del colectivo Manos Buscadoras localizaron cinco bolsas con restos humanos, con lo que sumaron 89 bolsas en total en la fosa de Plan de Noria.

De acuerdo con la fundadora del colectivo, se señaló que se exhumaron otras nueve bolsas con restos humanos encontradas en dichas fosas.

El segundo hallazgo ocurrió en el municipio de Zapopan, donde el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontraron un total de 37 bolsas con restos.

De acuerdo con datos de la Fiscalía del Estado, los agentes de la Fiscalía del Estado y peritos de Ciencias Forenses han extraído estos humanos correspondientes a 60 víctimas.

