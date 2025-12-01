Localizan con vida a dos agentes desaparecidos en Jalisco

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los dos agentes desaparecidos el pasado 25 de noviembre en Zapopan, Jalisco, fueron localizados con vida. El funcionario confirmó que ambos “están bien” y que pronto podrán reencontrarse con sus familias.

La SSPC detalló que los agentes reciben atención hospitalaria debido a diversas lesiones, aunque estas no ponen en riesgo su vida, según el reporte preliminar.

Nuestros compañeros de @SSPCMexico que fueron privados de su libertad en Zapopan, Jalisco el pasado 25 de Noviembre se encuentran bien y pronto estarán con sus familias.

Agradecemos a @Defensamx1 @SEMAR_mx @GN_MEXICO_ y al Gobernador @PabloLemusN su apoyo en la búsqueda para… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 1, 2025

Su localización fue resultado de una operación coordinada entre instituciones federales y autoridades estatales.

¿Qué se sabía de su desaparición en Zapopan?

Los agentes realizaban labores de inteligencia e investigación de campo cuando se perdió comunicación con ellos mientras se trasladaban hacia Guadalajara.

Su vehículo oficial fue localizado abandonado en la zona de Paseo de los Virreyes, lo que activó un operativo inmediato ante el alto riesgo del área por presencia de grupos criminales.

La SSPC mantiene coordinación con el Gobierno de Jalisco, Sedena, Marina y Guardia Nacional para profundizar en las líneas de investigación.

La dependencia aseguró que el caso no se dará por cerrado hasta contar con conclusiones claras y responsables identificados.

Asimismo, los agentes y sus familias recibirán acompañamiento integral, atención médica y apoyo psicológico tras los hechos.

