López-Gatell rechaza obligatoriedad del uso de cubrebocas

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de prevención y promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez rechazó las medidas implementadas en Nuevo León respecto a la imposición del uso del cubrebocas.

López-Gatell explicó que el uso del cubrebocas para prevenir los contagios del Covid-19 no debe ser impuesto, si no que debe darse una persuasión de parte de las autoridades.

Según explicó el epidemiólogo, no se deben imponer éste tipo medidas a la ciudadanía debido a que no son útiles ni efectivas, aunque ésta sea de carácter obligatorio.

'Definitivamente no vamos a poner ninguna medida de carácter obligatorio, porque existe una probada experiencia científica, en la salud pública, de que las medidas que se imponen, no son útiles, no son efectivas. Asimismo, el funcionario federal explicó que las medidas deben tomarse de parte del Estado, pero, que todas requieren del convencimiento de la gente sobre la utilidad respecto al cubrebocas', comentó López-Gatell.