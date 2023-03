López Obrador defiende a los candidatos a consejeros del INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a los candidatos finalistas a consejeros y presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) tras las criticas que recibieron por ser cercanos a Morena.

Durante la conferencia mañanera de este lunes, el mandatario federal respondió a estas criticas, destacando que lo más importante es que los que lleguen al mando del INE sean honestos al ejercer sus funciones.

“Si pertenecen o participan con nuestro movimiento y no están impedidos, si no lo prohibe la ley, es decir, si en los requisitos no está establecido, porque hay una serie de requisitos legales que hay que cumplir”, declaró AMLO.