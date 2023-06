López Obrador estará al margen del proceso interno de Morena

Luego de que Marcelo Ebrard propuso a Andrés Manuel López Beltrán sea el que encabece la Secretaría de la Cuarta Transformación, la cual buscará a hacer si se queda como presidente de México, el mandatario mexicano indicó que su familia se mantendrá al margen del proceso interno por la candidatura para presidente de Morena.

“Mi familia cercana, mis hijos, mi esposa Beatriz no nos metemos en nada en este proceso”, aseguró.

López Obrador agregó que están iniciando una etapa sin dedazos, tapados, acarreos y que no hay favoritos, por lo que todos candidatos participantes merecen respeto, y no será él quien decida, sino el pueblo, ya que eso es una verdadera democracia.

“Estamos iniciando una etapa nueva sin tapados, destapes, dedazo, acarreos, sin cargada y no tenemos favoritos. Todos los que están participando merecen nuestro respeto y no va a ser el presidente el que va a decidir, va a decidir el pueblo, la gente, porque esa es la verdadera democracia”, aseveró.

AMLO también dijo que no quiere opinar sobre el proceso.

“No me quedo como dirigente, no voy a quedarme como líder moral, mucho menos como jefe máximo, caudillo, cacique. La transformación va a continuar y requiere de discreción, de la continuidad con quien le voy a entregar la estafeta. No quiero opinar sobre el proceso”.