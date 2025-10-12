Machado asegura que 'Maduro tiene los días contados' en Venezuela

La líder opositora María Corina Machado afirmó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, "tiene los días contados".

En una entrevista, la galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, destacó la relevancia de recibir dicho reconocimiento.

"Tiene un impacto muy importante, tanto en los venezolanos como en el propio régimen, que se da cuenta que el mundo entero legitima su lucha y que Maduro está absolutamente aislado y tiene los días contados". explicó la opositora.

Durante la entrevista, relató como vivió el momento en el que se enteró que era la ganadora.

"La verdad es que lo que estamos viviendo es tan intenso en Venezuela que nunca me imaginé que podía estar pasando algo de esta magnitud. Y creo que todavía no lo he procesado". revivió Machado.

La dirigente elogió la postura de Estados Unidos y la calificó como un factor clave en el aislamiento del gobernante venezolano, además de mencionar que el Gobierno de Nicolás Maduro inició "una caída inexorable" del país.

Advirtió también sobre la relación de Venezuela con Cuba y el impacto regional

"Una Venezuela liberada va a representar un golpe, para mí letal, a la tiranía cubana".

Agregó que tomó el premio como "un impulso único que inyecta energía y confianza en los venezolanos, dentro y fuera del país, para completar" la tarea de "conquistar la libertad" en la nación.

