Manda a su perro de campamento; se lo devuelven en cenizas

La usuaria afectada pidió difundir su caso para que se haga justicia por la pérdida de su fiel amigo 'Maple'

Adriana Mondragón decidió enviar a "Maple" su perrito de raza Shiba Inu, a un campamento de entrenamiento en donde le ayudarían a convivir con otros animalitos, sin embargo, está viviendo una pesadilla después de que le regresaron a su perro en ¡cenizas!

"Maple' era un perro feliz, pero tenía algunos problemas para interactuar con otros perritos así que Adriana decidió llevarlo con un entrenador y encontró a Antonio Ávila López quien dirige el perfil en Instagram: You can do training.

Después de varias sesiones , "Maple" tuvo algunos avances, pero Antonio convenció a Adriana de llevar a su perro a un campamento para reforzar lo aprendido, la joven accedió y el 26 de junio envío a su perro por dos semanas.

El 10 de julio, "Maple" tenía que regresar a casa del campamento, sin embargo, un día antes, Adriana recibió una llamada de parte de Valeria Alejandra Juárez Torres, novia de Antonio, en donde le dice que presuntamente el can había sido mordido por una serpiente por lo que fue trasladado a una clínica porque no contaban con el medicamento necesario.

Adriana les pidió la dirección de la clínica a donde lo estaban trasladando, pero no obtuvo respuesta. Dos horas después Valeria le escribe un mensaje a Adriana en donde le explica que "Maple" no resistió la mordida de la víbora por su edad y que lo iban a cremar, a pesar de que no lo habían autorizado.

La pareja propietaria del campamento citó a Adriana en el Deportivo Xochimilco y tras pedirle perdón, le entregaron una ánfora con las cenizas de "Maple".

Un video grabado por Adriana en donde los denuncia públicamente, la pareja se sube a su camioneta sin placas y se dan a la fuga, no sin antes bloquearla de WhastApp.

Adriana está sufriendo por no tener a su lado a su fiel amigo "Maple", pero también por no tener respuestas que le den la certeza de lo que realmente pasó.

Hasta el momento desconoce a que veterinaria lo llevaron, no tienen fotos como pruebas, no sabe si es real la manera en que murió o si se lo llevaron, ni siquiera le regresaron la plaquita de identificación de "Maple".

Hoy Adriana lo único que está pidiendo es que los usuarios le den difusión a su caso para que se conozca la verdad del caso y se haga justicia.

Después de que investigó por su propia cuenta, a Adriana le confirmaron que una cremación no dura una hora, por lo que no pierde la esperanza de encontrar con vida a "Maple".

Con información de Info7.mx.