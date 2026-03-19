Mantienen operativo por contaminación en playas del Golfo

Las labores para retirar residuos de hidrocarburo en playas del Golfo de México registran un avance del 88 por ciento, con un total de 94.7 toneladas recolectadas, de acuerdo con información del Gobierno de México.

Coordinan acciones dependencias federales

En los trabajos participan dependencias federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de la Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con autoridades estatales, municipales y comunidades locales.

Realizan limpieza en playas de Veracruz

El 18 de marzo se llevaron a cabo recorridos en las playas de Mata de Uva y El Zapote, en el municipio de Alvarado, Veracruz, donde se recolectaron 80 kilogramos de residuos de hidrocarburo distribuidos en nódulos y fragmentos a lo largo de aproximadamente dos kilómetros de litoral.

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de Marina, personal de Protección Civil estatal y municipal, así como trabajadores del área de Limpia Pública.

Despliegan brigadas en distintos puntos del litoral

De manera paralela, personal de Pemex realizó labores de limpieza en diversas zonas del litoral de Veracruz. En Playa Jicacal operaron cuatro frentes de trabajo con 25 personas cada uno; en Playa Linda, dos grupos de 20 personas; en Playa Barrillas, dos equipos adicionales con el mismo número de integrantes; y en la Laguna del Ostión se desplegó un grupo de 10 personas bajo supervisión técnica.

Suspende Tabasco labores por condiciones climáticas

En Tabasco, las labores de limpieza se mantienen suspendidas debido a las lluvias generadas por el frente frío número 41, que afecta la región desde el 17 de marzo. Las autoridades prevén reanudar los trabajos una vez que mejoren las condiciones del clima.

Concluyen trabajos en zona marina afectada

La Secretaría de Marina activó el Plan Nacional de Contingencias el pasado 14 de marzo para atender la situación. Posteriormente, el 16 de marzo, se informó la conclusión de las labores de contención y limpieza en el área marina donde se detectó inicialmente la presencia de hidrocarburo, sin que actualmente se registren residuos en esa zona.

Mantienen monitoreo para ubicar origen del contaminante

Las autoridades continúan con recorridos de verificación, monitoreo satelital, análisis de corrientes marinas y trabajos en campo para identificar la fuente del contaminante.

Una vez localizado el origen, se aplicarán las disposiciones establecidas en la legislación ambiental vigente para determinar responsabilidades y proceder con la reparación del daño ambiental.

Buscan mitigar impacto en ecosistemas

Las acciones se mantienen en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de atender la contingencia y reducir sus efectos en los ecosistemas costeros y en las comunidades de la región.

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