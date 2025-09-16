Marina reconoce casos de corrupción por huachicol fiscal

En un mensaje cargado de autocrítica y firmeza, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, reconoció públicamente la participación de elementos de esa institución en esquemas de corrupción vinculados al contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.

Durante la ceremonia por el 215 aniversario de la Independencia de México, Morales afirmó que la Marina decidió enfrentar el problema de manera frontal, aun cuando significaba exhibir prácticas ilegales al interior de la corporación.

“Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido absolutamente imperdonable callarlo”, sostuvo.

El titular de la Semar aseguró que los marinos involucrados fueron puestos a disposición de la justicia y subrayó que la decisión buscó cortar de raíz conductas que podían “enquistarse y quedarse para dañar a nuestro pueblo”.

“Pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate”, dijo el almirante, “se aplicó la ley con todo el peso de nuestra honestidad y una frontal respuesta”.

Morales insistió en que fue la propia Marina la que dio “el golpe de timón” para erradicar la impunidad en sus filas.

“Jamás fue para nosotros opción el disimulo, porque el silencio no nos define. La verdad, en cambio, nos fortalece, la justicia nos determina y la honestidad nos sustenta”, remarcó.

El llamado “huachicol fiscal” —que implica el ingreso ilegal de combustibles al país, a través de contrabando o triangulación fraudulenta de importaciones— ha sido identificado en años recientes como una de las principales fuentes de corrupción y pérdidas millonarias para el erario.

En ese contexto, la participación de miembros de la Marina, institución clave en el combate a este delito, representaba un duro golpe a la credibilidad.

Con este reconocimiento público, la Secretaría de Marina busca enviar un mensaje de congruencia en el marco de la llamada Transformación:

“Así, el mal tuvo un fin determinante: en la Marina no encontró lugar ni abrigo”, sentenció Morales.