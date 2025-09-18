Cerrar X
Mark Carney, primer ministro de Canadá, llega a México

Carney, arribó este jueves a México para realizar una visita de trabajo en la que sostendrá un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum

  • 18
  • Septiembre
    2025

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, arribó este jueves a México para realizar una visita de trabajo en la que sostendrá un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El avión oficial canadiense aterrizó poco antes de las 11:00 horas en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde el canciller Juan Ramón de la Fuente encabezó la comitiva de bienvenida.

"Hoy viajamos a la Ciudad de México. México es nuestro tercer socio comercial más importante, y aprovecharemos la oportunidad para fortalecer esta sólida alianza y crear más oportunidades para nuestros trabajadores y empresas", dijo Carney.

Carney llegó acompañado por un grupo de funcionarios de alto nivel y representantes del sector empresarial canadiense, con quienes participará en diversas actividades enfocadas en fortalecer la relación bilateral.

De acuerdo con la agenda oficial, uno de los momentos clave de la visita será la reunión con la mandataria mexicana, en la que se prevé abordar temas de cooperación económica, inversiones y desarrollo regional.

Esta visita sigue al viaje de Sheinbaum Pardo a Canadá en junio para la Cumbre del G7 en Kananaskis.

Además, la visita coincide con el inicio de las consultas públicas entre México, Estados Unidos y Canadá para la revisión del T-MEC, programada para 2026, siendo este uno de los temas clave de la agenda.

Se espera que, tras la reunión, ambos países emitan un comunicado conjunto en apoyo a las inversiones mutuas y otros temas de interés común.


