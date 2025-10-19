Más de 200 toneladas de ayuda zarparán desde BCS

La población de Baja California Sur ha recolectado más de 200 toneladas de víveres y artículos de primera necesidad, listos para enviarse a las comunidades afectadas por recientes fenómenos meteorológicos, informó la Secretaría de Marina-Armada de México.

La dependencia mantiene 49 centros de acopio donde se han reunido 254 mil 752 litros de agua embotellada, 10 mil 829 kg de alimento para mascotas, 21 mil 004 kg de víveres a granel, 37 mil 966 piezas de enseres de higiene y 3 mil 611 de limpieza.

Desde nuestros 49 #CentrosDeAcopio, fortalecemos la distribución de apoyo hacia las comunidades afectadas.



Gracias a la solidaridad de la ciudadanía, hemos recolectado:



✅Más de 250,000 litros de agua embotellada.

✅Casi 11,000 kilogramos de alimento para mascotas.

Para garantizar que la ayuda llegue de manera directa, la Marina ha habilitado nuevas rutas terrestres, aéreas y marítimas hacia municipios de Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí.

El buque ARM “Isla Tiburón” zarpa desde Pichilingue con los insumos recolectados, mientras que puentes aéreos y convoyes terrestres alcanzan comunidades aún incomunicadas.

En Veracruz, ya se entregaron más de 10 mil despensas y 76 mil litros de agua en municipios como Poza Rica, Álamo e Ixhuatlán; en Puebla, 2,500 despensas y 20 mil litros; e Hidalgo recibió 1,000 despensas y 8 mil litros en Metztitlán, Huehuetla y Tenango.

La Marina destacó que su personal participa activamente en la clasificación, carga y entrega de los apoyos, y exhortó a la población a seguir donando en los centros de acopio oficiales, cuyas ubicaciones están disponibles en su portal institucional.

