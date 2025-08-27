Cerrar X
Más de 30 mil detenidos por Estrategia Nacional: Harfuch

El titular de la Secretaria de Seguridad, Omar García Harfuch, informó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad durante la mañanera de la presidenta

  • 27
  • Agosto
    2025

El titular de la Secretaria de Seguridad, Omar García Harfuch, informó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad durante la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum este miércoles.

"Se han reforzado las labores de inteligencia con base al trabajo coordinado de las instituciones que conformar el Gabinete de Seguridad", menciono.

En las últimas dos semanas se han detenido más de mil personas por delitos de alto impacto; 381 armas decomisadas; así como la inhabilitación de 61 laboratorios de drogas.

Del 1 de octubre de 2024 al 25 de agosto se tienen los siguientes resultados:

  • 30 mil 755 detenidos.
  • 15 mil 496 armas de fuego.
  • Se han asegurado 239 toneladas de drogas.
  • Se han inhabilitado mil 356 laboratorios de drogas.

En los últimos 15 se han detenidos a diferentes generadores de violencia en el país, entre ellos, en Colima, José Luis “N” alias “Chalaman” quien fue extraditado a Estados Unidos.

Además, detalló que en una acción conjunta con Nuevo León, la Fuerza Civil y el Éjercito lograron detener a ocho individuos integrantes del Cártel del Noreste.

Se detuvo a Dylan Samuel “N” integrante de un grupo delictivo en el Estado de México.

En otra operación conjunta se logró la detención de 14 personas dedicada al tráfico de armas, ahí se detuvo a Héctor Agustín “N”.

Del 6 de julio al 24 de agosto se han recibido 32 mil 622 llamadas para reportan extorsiones al 089, el 62% de ellas no se consumó. Ante esto, se generaron mil 111 carpetas de investigación.

