'Me amarraría a maquinaria para impedir dar agua a NL'

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, reiteró que hará hasta lo imposible para impedir que se extraiga agua de la Huasteca potosina

San Luis Potosí.- Con tal de no darle agua a Nuevo León, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, aseguró que sería capaz de amarrarse a las máquinas para impedir las obras de traspaso.

Así fue la respuesta del mandatario potosino ante las declaraciones que lanzó Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, sobre que Nuevo León -estado que es gobernado por Samuel García- tiene derecho de hacer uso del agua del río Pánuco.

"Tengo conocimiento de que hay autorizada una concesión para el uso de excedente de agua del Río Pánuco a la ciudad que haya tenido problemas de abastecimiento", dijo el dirigente del partido naranja el pasado fin de semana en su visita a San Luis Potosí.

En respuesta, Ricardo Gallardo aseguró que su estado está igual o más necesitado de vital líquido que Nuevo León e incluso, habló con ejidatarios de la Huasteca para evitar que utilizaran el agua de los ríos, esto para evitar que los parajes turísticos se queden sin agua en la época vacacional de Semana Santa.

Agregó que lo que Nuevo León intenta hacer es un "ecocidio" y no lo permitirá.

"Lo que ellos quieren hacer (Nuevo León) es un ecocidio y no lo vamos a permitir, no lo van a lograr, así sea necesario ir yo personalmente a atravesarme en las obras y amarrarme a las máquinas, yo sé que muchos potosinos me van a seguir, no se van a llevar el agua de San Luis Potosí", afirmó el gobernador Gallardo.

Con información de El Universal