´Me dejan en paz o difundiré más videoescándalos´: Ahumada

Después de que el gobierno de Argentina autorizará la extradición del empresario Carlos Ahumada Kurtz a México, éste amenazó al presidente Andrés Manuel López Obrador de difundir vídeos de altos funcionarios cercanos a él.

En una entrevista de "Por La Mañana" de Grupo Formula, el empresario pidió que se le dejara en paz, y aseguró que ni el gobierno del presidente ni el de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México podrán extraditarlo.

"El gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador y ahora especialmente el gobierno de la Ciudad de México de Claudia Sheinbaum, no va a extraditarme por ningún motivo ni llevarme a México", aseguró.

Anteriormente Ahumada había filtrado el vídeo sobre René Bejarano, por lo que detalló como se relacionan varios funcionarios públicos en delitos como extorsión o desvió de fondos.

"¿Quién no recuerda a René Bejarano extorsionándome para intervenir mis empresas, quién no recuerda a Gustavo Ponce yendo a La Vegas apostando millones de dólares del erario público y de paso comprando los trajes para Andrés Manuel López Obrador en Las Vegas para que estuviera en la conferencia matutina? Y quién no recuerda el video de Carlos Imaz, en aquel entonces, esposo de Claudia Sheinbaum, pidiéndome dinero para que Claudia y sus hijos se pudieran ir a vacacionar a Europa", explicó.