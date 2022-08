Me siento seguro en todo México: AMLO tras hechos violentos

Después de registrarse hechos de violencia en Tijuana y el resto de Baja California (BC) además de otras entidades del país por supuestos grupos criminales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se siente "muy seguro" en dicho estado y en todo México.

"No tengo nada que temer, me siento muy seguro en Baja California y en todo México", sentenció López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina, celebrada en la ciudad fronteriza de BC, el mandatario federal afirmó que no se ha reforzado su seguridad y destacó que no tiene escoltas ni carros blindados.

"No, no, no tuve seguridad. Llegué al mismo hotel que llego desde hace 20 años, no voy a decir cual; pero llegué al mismo hotel, sin seguridad, no traigo escoltas, no traigo carro blindado", respondió al ser cuestionado sobre su seguridad personal.