Nacional

Médico mexicano salva la vida a pasajera en vuelo CDMX-Miami

El doctor Pablo Orozco Obregón auxilió rápidamente a una tripulante que se estaba asfixiando con una bolsa de papitas. Afortunadamente, todo terminó bien

Un incidente de asfixia a bordo del vuelo 421 de Aeroméxico con destino a la Ciudad de México se convirtió este domingo en una historia de heroísmo fortuito, cuando un cirujano mexicano salvó la vida de una pasajera que se atragantaba con una botana.

El doctor Pablo Orozco Obregón, cirujano general y gastroenterólogo del Centro Médico ABC, quien viajaba en el asiento 15 B, reaccionó de inmediato al ver que María Gracia Parra, una psicóloga venezolana residente en México que ocupaba el 15 D, se asfixiaba cerca de las 20:30 horas.

La causa del incidente fue la ingesta de unos Chetos, cuyo "polvito", según explicó el médico después, generó un cierre temporal de la tráquea de la pasajera. Sin dudar, el doctor Orozco Obregón, graduado de la Universidad La Salle y miembro del Consejo Mexicano de Cirugía General, aplicó la maniobra de Heimlich de manera oportuna a 37 mil pies de altura.

La tripulación y las asistentes de vuelo permitieron la intervención inmediata del médico tras su rápida identificación.

"Fueron unas papitas, el doctor me explicó que en ocasiones el polvito puede generar ese efecto, pero se me cerró la tráquea y no podía respirar", declaró María Gracia Parra una vez estabilizada.

Orozco Obregón, quien además cuenta con una especialidad en gastroenterología por la UNAM, se convirtió en el "héroe del día" para la pasajera. María Gracia, quien radica en Cuernavaca y es especialista en biodanza, le agradeció su intervención con una emotiva mirada.

El vuelo 421, que había salido con una hora de retraso a las 19:30 horas del Aeropuerto Internacional de Miami, tuvo una duración aproximada de 2 horas y 45 minutos.

La tripulación se mantuvo atenta a las necesidades de la pasajera posterior al incidente, que protagonizó un inusual encuentro entre dos profesionales: uno dedicado a sanar el cuerpo y otra, el alma y la psique de las personas.

 


