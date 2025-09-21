Médicos de SEMAR mejoran calidad de vida a personas con Parkinson

La Secretaría de Marina (SEMAR) ha dado a conocer un avance significativo en la medicina del país: el Centro Médico Naval realizó con éxito dos cirugías para tratar el Parkinson, empleando por primera vez en México un sistema de alta precisión llamado Leksell Vantage.

Este equipo, un tipo de sistema de estereotaxia, funciona como una "guía" tridimensional que permite a los neurocirujanos navales implantar electrodos en el cerebro con precisión milimétrica.

Las intervenciones, que son una esperanza para pacientes con la enfermedad en etapas avanzadas, consisten en colocar pequeños electrodos en zonas específicas del cerebro que controlan el movimiento.

Estos dispositivos emiten pulsos eléctricos que ayudan a reducir síntomas como el temblor y la rigidez. El resultado para los pacientes es notable: una mayor facilidad para moverse, una menor dependencia de medicamentos y una importante recuperación de la autonomía en sus actividades diarias.

Según la SEMAR, este tipo de procedimiento está indicado para pacientes con Parkinson avanzado—generalmente con más de cuatro años desde su diagnóstico—que presentan síntomas motores graves y no han encontrado alivio suficiente con otras terapias.

Antes de la operación, cada caso es evaluado de manera rigurosa por un equipo multidisciplinario que incluye neurólogos, neurocirujanos, enfermeros y anestesiólogos, para asegurar que la cirugía sea la mejor opción.

La complejidad de la intervención requiere una preparación exhaustiva y la participación de un equipo grande y altamente especializado, de más de una docena de profesionales.

Cada cirugía puede durar muchas horas, pero el esfuerzo se traduce en una mejora sustancial en la calidad de vida de los pacientes, una mayor independencia y un incremento en su confianza.

Con estos logros, la Secretaría de Marina no solo demuestra su capacidad para llevar a cabo operaciones de alta complejidad, sino que también reafirma su compromiso de mantener el Sistema de Sanidad Naval a la vanguardia tecnológica y médica, aportando soluciones innovadoras que benefician a la población.

Comentarios