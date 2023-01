'Mejía Berdeja no me dio ni el adiós': López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó a Ricardo Mejía Berdeja por haber dejado su cargo como subsecretario de Seguridad Pública sin siquiera despedirse de él.

Mejía Berdeja anunció su renuncia como subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México el pasado 13 de enero de 2023 a través de una carta difundida por redes sociales, esto, para competir por la gubernatura de Coahuila con el Partido del Trabajo (PT).

“Se fue Ricardo Mejía, ahora sí que no me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel, sí, y quiero también aclarar de que yo no me meto en cuestiones partidistas, pero en lo que corresponde al partido del cual tengo licencia hay un procedimiento que yo apoyo, porque fui el creador cuando fui dirigente de ese partido de que se eligiera a candidatos mediante encuestas”, expresó el presidente.