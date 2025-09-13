Mexicano muere a manos de ICE en Chicago: SRE
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este viernes que un mexicano fue asesinado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Chicago.
El Consulado General de México en esa ciudad informó que la víctima fue identificada como Silverio Villegas González, de 38 años, quien trabajaba como cocinero.
En relación al incidente ocurrido el día de hoy, el Consulado General de México en Chicago informa.— Consulado General de México en Chicago (@ConsulMexCho) September 12, 2025
In relation to the incident that occurred today, the Consulate General of Mexico in Chicago informs. pic.twitter.com/6G1pelcBFx
De acuerdo con los reportes preliminares, Villegas habría resistido su detención e intentado conducir su vehículo contra un equipo del ICE, lo que derivó en el uso de fuerza letal por parte de los agentes.
La SRE indicó que mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses y con los familiares del connacional para brindar apoyo y dar seguimiento al caso.
