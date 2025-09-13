Cerrar X
Nacional

Mexicano muere a manos de ICE en Chicago: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este viernes que un mexicano fue asesinado por agentes del ICE en Chicago

  • 13
  • Septiembre
    2025

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este viernes que un mexicano fue asesinado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Chicago.

El Consulado General de México en esa ciudad informó que la víctima fue identificada como Silverio Villegas González, de 38 años, quien trabajaba como cocinero.

De acuerdo con los reportes preliminares, Villegas habría resistido su detención e intentado conducir su vehículo contra un equipo del ICE, lo que derivó en el uso de fuerza letal por parte de los agentes.

La SRE indicó que mantiene comunicación con las autoridades estadounidenses y con los familiares del connacional para brindar apoyo y dar seguimiento al caso.


