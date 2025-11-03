México alcanza 22.6 millones de empleos formales: IMSS

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que México alcanzó al cierre de octubre 22 millones 639 mil 50 empleos formales, la segunda cifra más alta en la historia del país.

“Esta es la segunda cifra más alta desde que se tiene registro; la anterior había sido en noviembre de 2024, esto habla de la solidez en el crecimiento del empleo formal”, destacó Robledo durante la conferencia matutina del Gobierno federal.

Creación de 198 mil empleos en octubre

El funcionario detalló que solo en octubre se generaron 198 mil 454 nuevos puestos de trabajo, lo que representa un crecimiento interanual del 1.8% en los primeros diez meses del año, con ello México acumula más de 400 mil empleos creados en lo que va de 2025.

Robledo subrayó que más de 9.1 millones de mujeres se encuentran registradas con un empleo formal, y resaltó que la calidad del empleo ha mejorado gracias al aumento en el salario promedio de cotización.

“El salario promedio alcanza los 623.5 pesos diarios, lo que representa un incremento del 7.4% interanual, son 43 pesos más respecto al salario base de cotización anterior”, indicó el titular del IMSS.

Predomina el empleo permanente

Por otra parte, el director del instituto destacó que el 87.4% de los empleos actuales son permanentes, la proporción más alta registrada.

“De los 22.6 millones de trabajadoras y trabajadores, 19 millones tienen puestos permanentes, antes predominaba el empleo eventual; ahora hay más estabilidad”, subrayó.

Cabe señalar que pese al avance del empleo formal, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que 33.1 millones de personas trabajan en la informalidad, lo que equivale a una tasa del 54.9% en octubre de 2025.

