Cerrar X
a74952fb67f20476ee4f5674d6b236f0ccd1ef51w_6cab46d4f8
Nacional

México alerta por fuertes lluvias en cinco estados

El SMN prevé que las "lluvias muy fuertes con puntuales intensas" (75 a 150 milímetros (mm) se presenten en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche

  • 18
  • Octubre
    2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México informó este sábado que para el domingo se pronostican "lluvias puntuales intensas" en regiones de los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche, y se registrará un descenso de temperatura debido al ingreso del frente frío número 8 que se desplazará sobre el noreste del país.

En su reporte, el SMN prevé que las "lluvias muy fuertes con puntuales intensas" (75 a 150 milímetros (mm) se presenten en Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (regiones Papaloapan, Istmo y Sierra Norte), Chiapas (regiones Norte, Altos, Fronteriza, Selva y Soconusco), Tabasco (regiones Chontalpa y Sierra) y Campeche (oeste y suroeste).

De acuerdo con el pronóstico para el domingo "canales de baja presión se extenderán sobre la península de Yucatán, el oriente y sureste mexicano, en interacción con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sureste de las costas de Chiapas".

Aunado a los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica e inestabilidad atmosférica, "propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, además del sur del territorio mexicano" debido a ello se "pronostican lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche".

a74952fb67f20476ee4f5674d6b236f0ccd1ef51w.jpg

Por otro parte, el frente frío número 8 se desplazará sobre el noreste del país, en combinación con la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del golfo de México, lo que ocasionarán intervalos de chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí; así como lluvias aisladas en Nuevo León.

En tanto, la masa de aire frío asociada al sistema frontal "originará un refrescamiento de las temperaturas en el noreste del país y viento helado con rachas de 35 a 50 kilómetros por hora (km/h) en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, además en las costas de Tamaulipas y Veracruz.

Además, el SMN indicó que un canal de baja presión prevalecerá sobre al interior del territorio mexicano, aunado al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán lluvias y chubascos en el oeste y centro del país.

El Gobierno mexicano elevó este sábado a 76 la cifra de personas fallecidas debido a las lluvias extraordinarias e inundaciones que azotaron la semana pasada los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, y bajó el número de personas desaparecidas o no localizadas a 39.

También informó que supervisa acciones de prevención ante la crecida del río Pánuco, que recorre los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, y apuntó que el nivel del afluente "al momento no representa riesgo".


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

f1_cdmx_2025_75ec4b5b03
Arriban a CDMX los monoplazas de la F1 para el GP de México
EH_UNA_FOTO_2025_10_20_T140802_781_dd05d1f6dc
Japón enviará ayuda a víctimas de inundaciones en México
65112449968f68647e43e9_4af5e00f39
Museo Nacional de Antropología condena robo en el Louvre
publicidad

Últimas Noticias

coahuila_eh_d75c357d0e
Fiscalía detiene a agresores de militares; dos son mujeres
Whats_App_Image_2025_10_20_at_7_31_27_PM_a0488a1031
Se dará seguimiento a los reportes por olor a gas en Nuevo Laredo
Guardia_Nacional_EUA_1843403b28
Corte permite a Trump tomar el mando de la GN de Oregon
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
EH_FALLECIMIENTO_8_a98932e47a
Muere bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers
publicidad
×