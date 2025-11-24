México autoriza salidas e ingresos militares para ejercicios 2025

La Presidencia de la República publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos decretos mediante los cuales se autoriza la participación de personal naval mexicano y estadounidense en ejercicios de operaciones especiales programados para el último trimestre de 2025.

En el primero, el Senado concede permiso para que tropas de la Armada de México salgan del país y participen en el evento SOF No. 9, “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, que se realizará del 1 de octubre al 15 de noviembre de 2025 en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos.

Un segundo decreto autoriza a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo permitir el ingreso a México de 12 elementos de Fuerzas Especiales del Destacamento Operacional Alpha (ODA) 715 del Séptimo Grupo del Ejército de Estados Unidos.

Su participación forma parte de la Actividad 2 APA-2026, “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”, que se desarrollará en dos fases: del 6 de octubre al 28 de noviembre en el Centro de Entrenamiento Avanzado de la Marina, en Donato Guerra, Estado de México, y del 1 al 12 de diciembre en el Polígono de Antón Lizardo, en la Heroica Escuela Naval Militar, Veracruz.

En ambos casos, el Senado solicitó a la titular del Ejecutivo instruir a la Secretaría de Marina para que, dentro de los 30 días hábiles posteriores al regreso del personal, se entregue un informe detallado de resultados.

Los decretos entrarán en vigor una vez aprobados por la Cámara de Senadores y publicados en el DOF.

