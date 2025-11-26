Cerrar X
G6s8l_R9_Xo_A_Ao_H_Zq_b804a5c4f3
Nacional

México defenderá Convención de Asilo ante propuesta de Perú

El canciller Juan Ramón de la Fuente aseguró que México está listo para defender la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 'donde sea necesario'

  • 26
  • Noviembre
    2025

El canciller Juan Ramón de la Fuente aseguró este miércoles que México está listo para defender la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 “donde sea necesario”, ante la intención del gobierno de Perú de modificar este instrumento regional.

Señaló que el derecho de asilo es un principio irrenunciable de la política exterior mexicana y cuenta con el respaldo de numerosos países.

“Nos asiste la razón y el respaldo de muchísimos pueblos del mundo”, afirmó durante la ceremonia Servicio Exterior Mexicano: experiencia, transformación y fortalecimiento realizada en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Sus declaraciones surgen después de que el canciller peruano, Hugo de Zela, anunciara que presentará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una propuesta para reformar la Convención de Caracas, con el argumento de impedir que el asilo sea utilizado por personas acusadas de delitos comunes.

El debate ocurre en un contexto de tensiones diplomáticas: Perú rompió relaciones con México a inicios de noviembre tras el asilo otorgado a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien permanece resguardada en la embajada mexicana en Lima.

El gobierno mexicano otorgó protección con base en la Convención de 1954, que faculta al Estado asilante a determinar si existe persecución política.

El canciller también recordó el asalto policial ordenado en 2024 por el gobierno ecuatoriano a la embajada de México en Quito, donde se refugiaba el ex vicepresidente Jorge Glas.

Durante el acto, De la Fuente dirigió un mensaje a nuevos diplomáticos y a quienes cumplieron 25 años de servicio, subrayando que la primera obligación del Servicio Exterior Mexicano es “defender la soberanía nacional”.

Asimismo, consideró necesaria una actualización profunda a la Ley del Servicio Exterior Mexicano y a su reglamento, y anunció la próxima publicación de dos convocatorias internas que permitirán el ascenso de más de 200 integrantes del SEM.

Finalmente, destacó la urgencia de renovar el sistema multilateral y planteó que la próxima persona en ocupar la Secretaría General de la ONU podría ser una mujer de América Latina y el Caribe.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nl_samuel_garcia_4532326f0a
Pide Samuel junto a Sheinbaum que le aprueben presupuesto
Whats_App_Image_2025_11_27_at_2_45_45_PM_72983173b3
CANACO Reynosa exige acciones urgentes ante inseguridad carretera
INFO_7_UNA_FOTO_3_1a23610935
Guatemala separa del cargo a dueño de Miss Universo como cónsul
publicidad

Últimas Noticias

IMG_1811_0e1f5d119a
Destacan la buena calidad de agua en AyD de Monterrey
AP_25331659488849_01c8f326de
Globos de Buzz Lightyear y Pac-Man brillan en desfile de Macy’s
inter_guardia_nacional_26c534df81
Muere uno de los Guardias Nacional atacados en Washington
publicidad

Más Vistas

nl_monterrey_7f864db02d
Invierno seco en NL amenaza abasto de agua
angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
publicidad
×