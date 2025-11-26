México defenderá Convención de Asilo ante propuesta de Perú

El canciller Juan Ramón de la Fuente aseguró este miércoles que México está listo para defender la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 “donde sea necesario”, ante la intención del gobierno de Perú de modificar este instrumento regional.

Señaló que el derecho de asilo es un principio irrenunciable de la política exterior mexicana y cuenta con el respaldo de numerosos países.

“Nos asiste la razón y el respaldo de muchísimos pueblos del mundo”, afirmó durante la ceremonia Servicio Exterior Mexicano: experiencia, transformación y fortalecimiento realizada en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Sus declaraciones surgen después de que el canciller peruano, Hugo de Zela, anunciara que presentará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una propuesta para reformar la Convención de Caracas, con el argumento de impedir que el asilo sea utilizado por personas acusadas de delitos comunes.

El debate ocurre en un contexto de tensiones diplomáticas: Perú rompió relaciones con México a inicios de noviembre tras el asilo otorgado a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien permanece resguardada en la embajada mexicana en Lima.

El gobierno mexicano otorgó protección con base en la Convención de 1954, que faculta al Estado asilante a determinar si existe persecución política.

El canciller también recordó el asalto policial ordenado en 2024 por el gobierno ecuatoriano a la embajada de México en Quito, donde se refugiaba el ex vicepresidente Jorge Glas.

Durante el acto, De la Fuente dirigió un mensaje a nuevos diplomáticos y a quienes cumplieron 25 años de servicio, subrayando que la primera obligación del Servicio Exterior Mexicano es “defender la soberanía nacional”.

Asimismo, consideró necesaria una actualización profunda a la Ley del Servicio Exterior Mexicano y a su reglamento, y anunció la próxima publicación de dos convocatorias internas que permitirán el ascenso de más de 200 integrantes del SEM.

Finalmente, destacó la urgencia de renovar el sistema multilateral y planteó que la próxima persona en ocupar la Secretaría General de la ONU podría ser una mujer de América Latina y el Caribe.

