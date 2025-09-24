México defiende la democracia sin extremismos en la ONU

Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, México reafirmó su compromiso con el Humanismo mexicano como guía de la acción pública, colocando a la persona en el centro y promoviendo dignidad, igualdad y justicia social.

En el encuentro “En defensa de la democracia, luchando contra extremismos”, convocado por mandatarios de Chile, Brasil, Colombia, España y Uruguay, el canciller Juan Ramón de la Fuente subrayó que la democracia debe ser entendida como poder emanado del pueblo, vehículo de justicia social y respeto a la dignidad humana.

De la Fuente señaló que la defensa de los espacios cívicos y de los derechos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales es esencial, al tiempo que insistió en la necesidad de un multilateralismo más sólido para lograr una comunidad internacional democrática.

📸 En el marco de la 80 Asamblea General de la @ONU_es, el canciller Juan Ramón de la Fuente participó en el evento convocado por los presidentes de Brasil, Chile, Colombia, España y Uruguay: “En defensa de la democracia, luchando contra el extremismo”.



El titular de la @SRE_mx… pic.twitter.com/4mmIXvygby — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 24, 2025

Recordó que México se ha opuesto históricamente al derecho de veto en la ONU, por limitar el ejercicio pleno de la democracia. Asimismo, afirmó que criminalizar la migración es inadmisible, pues los migrantes tienen derechos que las democracias deben proteger.

El canciller agradeció la invitación al diálogo y sostuvo que el futuro digno de los pueblos solo puede construirse desde democracias libres de extremismos.

Comentarios