México estableció 'buen mecanismo de diálogo político': SRE

Durante su comparecencia frente al Senado de la República, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, consideró que México debe profundizar su ligerazgo en los diversos foros internacionales para garantizar el humanismo como herramienta para la cooperación.

En la ronda de intervenciones, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat, indicó que las evidencias demuestran que el país es el principal socio comercial de Estados Unidos, con una inversión directa de alrededor de 35 mil millones de dólares.

“Todo esto es un indicio de que el tratado comercial entre los tres países llegará a buen puerto. Es claro que en el centro de la Secretaría de Relaciones Exteriores están las y los mexicanos”, señaló.

El titular aseguró que se haría todo lo posible por mantener los mayores beneficios para el país, debido a que reconocer el valor de las relaciones comerciales.

"Valoramos mucho nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos y Canadá, que el año pasado ascendieron a 800 mil millones de dólares, pero necesitamos que estas renovaciones tengan en cuenta las necesidades de nuestro país”, agregó."

De la Fuente destacó la relevancia de los consulados móviles en Estados Unidos, y la labor de digitalización implementada en dichos espacios.

“Es algo importante y sí hay una necesidad, pero canalizaremos 115 millones de pesos que nos destinó la Lotería Nacional; además, se contratará a personas locales como auxiliares para esos servicios”. explicó.

El canciller destacó que México que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum fue el primero en reconocer los plenos derechos de la embajadora de Palestina en México. Además de calificar la situación como presunto "genocidio".

“En lo que se refiere al tema del presunto genocidio, debo decir que México, desde el 18 de enero 2024, participó ante la Corte Penal Internacional sobre la necesidad que existía de investigar la probable comisión de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y de genocidio”, añadió.

En materia de protección de los mexicanos se definió como eje central la relación de ambos países, mientras que el caso de las armas fue calificado como una "lucha de muchos años". Sin embargo, Estados Unidos reconoce el gran daño que ocasionan y lo "mucho que contribuyen al narcotráfico, según mencionó la senadora Yeidckol Polevnsky.

