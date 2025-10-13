Cerrar X
México estima daños en 100,000 viviendas por fuertes lluvias

La mandataria federal agregó que la cifra es una estimación del número de viviendas afectadas tras las fuertes lluvias registradas desde el pasado 6 de octubre

  • 13
  • Octubre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su Gobierno prevé que alrededor de 100,000 viviendas resultaron afectadas por las inundaciones en al menos cinco estados de la República.

La mandataria dijo que se cuenta con un presupuesto para emergencias de 19,000 millones de pesos, de los cuales, se han destinado 3,000 millones para los daños en los estados de Guerrero y Oaxaca tras el paso del huracán Eric.

La mandataria federal agregó que dicha estimación se realizó con base al número de viviendas registradas en cada municipio afectado, pero reiteró que en todos los casos "va a haber el apoyo".

Sheinabum afirmó que a partir de los censos llegará un primer apoyo y después un respaldo mayor a las familias afectadas.

El Gobierno de México informó que al menos 64 personas perdieron la vida y 65 más se reportaron como desaparecidas tras las fuertes lluvias registradas entre el 6 y 9 de octubre. 

Se estima que miles de mexicanos quedaron en calidad de damnificados, además de registrar daños en viviendas, negocios e infrestructura de 111 municipios.


