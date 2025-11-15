México extradita a Orfael ‘M’ por tráfico de drogas en EUA

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que este viernes entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos a Orfael ‘M’, un ciudadano mexicano requerido por autoridades federales del estado de Georgia por su presunta participación en el tráfico de drogas en Atlanta.

#FGR entregó en extradición al gobierno de EUA al mexicano Orfael “M”, requerida por la Corte Federal de Georgia, por delitos de asociación delictuosa y contra la salud. Junto con sus cómplices, organizaron y enviaron cargamentos de droga de Texas a Atlanta, Georgia. ▶️… pic.twitter.com/HqkhjGcYl1 — FGR México (@FGRMexico) November 14, 2025

De acuerdo con la FGR, la Corte Federal para el Distrito Norte de Georgia acusa al detenido de asociación delictuosa y delitos contra la salud, señalando que habría organizado y enviado cargamentos de droga desde Texas hacia Atlanta junto con otros cómplices.

La entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde agentes estadounidenses recibieron al acusado para su traslado, en estricto cumplimiento del Tratado de Extradición entre ambos países.

La fiscalía destacó que esta extradición forma parte de la cooperación bilateral en materia de justicia. En la misma semana, también fue entregada a Estados Unidos la mexicana Andrea Vanessa Ramírez, requerida en Arizona por secuestro, explotación sexual de un menor y robo con violencia agravado.

Comentarios