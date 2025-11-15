Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_15_T085118_248_a55b9981dd
Nacional

México extradita a Orfael ‘M’ por tráfico de drogas en EUA

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que este viernes entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos a Orfael ‘M’

  • 15
  • Noviembre
    2025

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que este viernes entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos a Orfael ‘M’, un ciudadano mexicano requerido por autoridades federales del estado de Georgia por su presunta participación en el tráfico de drogas en Atlanta.

De acuerdo con la FGR, la Corte Federal para el Distrito Norte de Georgia acusa al detenido de asociación delictuosa y delitos contra la salud, señalando que habría organizado y enviado cargamentos de droga desde Texas hacia Atlanta junto con otros cómplices.

La entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde agentes estadounidenses recibieron al acusado para su traslado, en estricto cumplimiento del Tratado de Extradición entre ambos países.

La fiscalía destacó que esta extradición forma parte de la cooperación bilateral en materia de justicia. En la misma semana, también fue entregada a Estados Unidos la mexicana Andrea Vanessa Ramírez, requerida en Arizona por secuestro, explotación sexual de un menor y robo con violencia agravado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

32_0188f4e1dd
Asesinan en Quintana Roo a elemento de la FGE
INFO_7_UNA_FOTO_15_3d35e4e923
Dan formal prisión a 'El Cucho' por secuestro de periodista
85b359a6_9b5d_41c2_916a_a504593cf1f3_e69a7107f7
Marchan en Matamoros por justicia y mayor seguridad
publicidad

Últimas Noticias

G5_NL_Te1_WYAA_42ay_ad8b807120
Pentágono retira tropas enviadas por Trump a Chicago y Portland
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_16_T135049_633_41fbfdfcd7
Cierres viales en Monterrey por desfile del 20 de Noviembre
4635f142_a2c7_486a_a6a1_dcd80e7ec321_8cb5e6b2ad
Santana y Mendoza dominan el 21K Nuevo León 2025
publicidad

Más Vistas

nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Sin permiso, desarrolladora inicia ventas de Torres Sendero
operacion_lanza_del_sur_87b406b01f
Lanza EUA 'Operación Lanza del Sur' con portaviones en el Caribe
xv_aniversario_compania_titular_danza_folklorica_uanl_5_a14ef485d3
CTDF de la UANL celebra 15 años de legado cultural
publicidad
×