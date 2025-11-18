Cerrar X
México habla con ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una llamada con el ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, David van Weel

El canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una llamada con el ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, David van Weel, para revisar temas clave de la agenda bilateral, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Durante la conversación abordaron inversiones, comercio, el Acuerdo Global Modernizado México-UE, así como temas de diálogo político y cooperación multilateral.

Ambos coincidieron en que la reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el plan de paz en Gaza, impulsado por Estados Unidos, representa un avance hacia la solución del conflicto.

De la Fuente reiteró la posición de México de respetar la autodeterminación de los pueblos y privilegiar siempre vías pacíficas para resolver controversias, destacó la SRE.


