México impone aranceles de hasta 210% al azúcar importada

El Gobierno mexicano anunció la imposición de aranceles de entre 156% y 210.44% a las importaciones de azúcar procedentes de países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), medida que entrará en vigor a partir de este martes 11 de noviembre.

El decreto fue publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien explicó que esta decisión responde a la caída de los precios internacionales del azúcar, la cual ha afectado directamente a la rentabilidad del sector cañero nacional.

Según el documento, el arancel vigente bajo el trato de Nación Más Favorecida (NMF) ya no brinda la protección suficiente para la agroindustria mexicana.

Por ello, la Secretaría de Economía determinó modificar los aranceles específicos, que anteriormente oscilaban entre 0.36 y 0.39586 dólares por kilogramo, elevándolos a niveles ad-valorem del 156% y 210.44%, dependiendo de la fracción arancelaria.

El azúcar de caña será gravada con un 156%, mientras que el azúcar líquida refinada y el azúcar invertido enfrentarán el máximo de 210.44%, de acuerdo con la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación.

Cabe señalar que el decreto subraya que el Gobierno Federal tiene la obligación de implementar medidas que garanticen la estabilidad de la industria nacional y eliminen distorsiones en el comercio internacional.

La Secretaría de Economía señaló que el mercado mexicano enfrenta una sobreoferta de azúcar, lo que amenaza la viabilidad y competitividad de toda la cadena productiva, desde los productores de caña hasta las refinerías.

“El objetivo es salvaguardar el equilibrio del mercado global en consonancia con los compromisos internacionales de México”, señala el decreto.

La dependencia aclaró que la decisión no viola los compromisos internacionales asumidos por México, ya que se apega a los tratados comerciales vigentes y fue adoptada conforme a la Ley de Comercio Exterior.

Además, la medida cuenta con la opinión favorable de la Comisión de Comercio Exterior, órgano responsable de revisar las políticas de protección comercial.

